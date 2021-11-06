Dünyanın en büyük bal kabağı Guinness rekorlarına girdi

İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Siena şehrinde yetiştirilen bal kabağı, Guinness rekorlar kitabına girerek dünyanın en büyük bal kabağı ünvanını aldı.

Chianti bölgesinde Stefano Cutrupi adlı bir çiftçi tarafından yetiştirilen balkabağının bin 226 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.

2008 yılından bu yana dev bal kabağı yetiştiriciliği yapan Cutrupi’nin 26 Eylül’de Pisa şehri yakınlarındaki Peccioli'deki Campionato della Zuccone bal kabağı festivalinde sunduğu kabak, Guinness Rekorları tarafından tescillendi.

Kısaca “Lo Zuccone” olarak bilinen bu etkinlikte, balkabakları ürünün kalitesinin rekabete girebilecek kadar iyi olduğunu teyit eden Great Pumpkin Commonwealth temsilcileri tarafından değerlendirildi.

Rekor kıran kabak bitkisinin Mart ayında tohumdan yetiştiği belirtilirken, çiftçi Cutrupi, Temmuz ayı sonuna kadar dünya rekoru kıran balkabağının eline geçebileceğini anladığını söyledi.

Cutrupi tarafından yetiştirilen kabağın birincilik ödülünün aldığı yarışmada ikinci balkabağının ağırlığı 978,99 kg, üçüncünün ise 794,51 kg oldu.

İtalya geçtiğimiz yaz ayında küresel ısınma nedeniyle rekor sıcaklıklar kaydetmiş, Sicilya bölgesinde Ağustos ayında kaydedilen 48.8 santigrat derece sıcaklık, Avrupa rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

Çiftçi Cutrupi, “Mayıs ortasında Güneş, dev bitkilerin yapraklarını yakmaya başladı. Haziran ortasından Ağustos ortasına kadar, 33 ila 40 santigrat derece arasında sıcaklık vardı” derken, “İklim kontrolü, çimlenmeden hasada kadar kritik bir faktördür. Bitkilerin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak, gerektiğinde ısıtma, soğutma, gölgeleme, buğulanma, sulama-besleme meselesidir” diye konuştu.

Pecciolo yarışmasından iki hafta sonra Cutrupi'nin devasa bal kabağı, 10 Ekim 2021'de Avrupa Dev Kabak Şampiyonası'nda sunulmak üzere Almanya'nın Ludwigsburg kentine gitti.

Kabakların toplanmasının ardından su kaybetmeleri nedeniyle kütlelerinin azalmasına rağmen bal kabağı bin 217.5 kg ağırlığı ile yeniden birinci oldu.

Bir önceki rekor ise 2016 yılında Belçikalı yetiştirici Mathias Willemijns tarafından üretilen bin 190.49-kg ağırlığındaki balkabağındaydı.