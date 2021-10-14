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Dünyanın en büyük fuarında Lemonadda ve Bandabuliya markaları

Lemonadda ve Bandabuliya markaları dünyanın en büyük Gıda ve İçecek Fuarına katıldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 15:00
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Dünyanın en büyük fuarında Lemonadda ve Bandabuliya markaları
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Lemonadda ve Bandabuliya markalarımız 9-13 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde, 201 ülkeden 170 binden fazla ziyaretçinin katılacağı Anuga 2021 Fuarında MidMediterranean Trading Ltd tarafından temsil ediliyor.

Kıbrıs Limonatası, Macun çeşitleri, Reçel çeşitleri ve Bal gibi Kıbrıs’a özgü lezzetlerin 200’ün üzerinde ülke temsilcilerine tadım ve tanıtımı yapılacak. 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Sanayi Dairesi katkılarıyla ayrıca Sema İçkileri, Mey İçki, Helvasan ve Narin markaları da fuarda temsil ediliyor.

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