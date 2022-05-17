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“Dünyanın en çok memura sahip olan ülkesiyiz”

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Mayıs 2022 Salı 10:03
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“Dünyanın en çok memura sahip olan ülkesiyiz”

ÖZEL HABER

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Devlet dairelerindeki sistemsizlikten bahseden Can, “300 bin nüfusu olan bir ülkede yüzde 83 maliyenin parası maaşlara giderken -ki dünyanın en çok memuruna sahip olan ülkesiziyiz, neden o kadar dosya dairelerde bekliyor? Dünyanın en çok memura sahip olan ülkesiyiz. Bu kadar memurla devlet dairelerinde bekleyen hiçbir dosya olmaması lazımdır. İnsanlar çalışmak istemiyor. Bir tembelliktir gidiyor. Devlet dairelerinde vatandaşlar sırada hizmet bekliyor. Bu çok yanlış” ifadelerini kullandı.

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