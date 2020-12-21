‘Dünyanın en etkili bilim insanı’ listesinde iki Kıbrıslı Türk kardeş!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi tarafından ‘Dünyanın en etkili bilim insanı’ listesinde Kıbrıslı Türk iki bilim insanı Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Sennaroğlu ve Koç Üniversitesi Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu’da yer aldılar.

Kardeş olan her iki bilim insanı duygu ve düşüncelerini BRT ile paylaştılar. Prof. Dr. Levent Sennaroğlu, yapmış oldukları çalışmaların bir günlük, bir aylık ve bir yıllık çalışmalara kişilerin verdiği önem ve yapmış olduğunuz çalışmaların kullanılmasıyla getirdiği birtakım artıların olduğunu belirterek, bu artıların bir yerde birikmesi ve birtakım taramaların yapılmasıyla belirli kriter sağlayanların arasına girilebileceğini söyledi.

1997 yılında ABD’de 6 ay süresince kulak enstitüsünde çalıştığını iç kulağın yapımını orada öğrendiğini aktaran Levent Sennaroğlu, ülkeye döndüğü zaman bir sınıflama yaptığını ve bu sınıflamanın dünyanın pek çok yerinde kullanıldığını belirterek, ” Bu sınıflamadan sonra tabiülkemizde akraba evliliklerinden bu bozuklukları çok sık görüyoruz. Bunlar için elektrot dizaynı birtakım cerrahi yöntemler geliştirdim. Bu esnada çocuklarda beyin sapı implantı iç kulak hiç gelişmeyen hastalarda beyin sapı implantı yapmaya başladık. Hacettepe’de bunu başlattık. Şu anda dünyanın en büyük hasta grubuna sahip durumdayız. ” dedi.

Yapmış olduğu çalışmalarda ekibine ve Hacettepe Üniversitesine çok şey borçlu olduğuna vurgu yapan Levent Sennaroğlu, birçok sıkıntı ve zorluklarda olsa hiçbir zaman üniversiteyi bırakmadığını ve bırakmayı

da düşünmediğini başarısında bunların çok büyük rolü ve yeri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Levent Sennaroğlu şöyle devam etti:

” Bu listeye benim kardeşiminde girmesi beni çok mutlu etti. Bizim ailemiz eğitime çok önem veren bir aileydi. Benim dedem 42 yıl öğretmenlik yaptı. Birçok köyde sadece

Rumca konuşulan Türk köyleri vardı. Geceleyin onlara Türkçe kurslar verirdi. Türk Halkı Türkçeyi öğrenip kullanabilsin diye. Dedem bize ilk eğitimizi verdi. Rahmetli babam bana ve kardeşime sistematik

çalışmayı öğretti. Annem bize huzurlu bir çalışma ortamı hazırladı. İlkokul ortaokul ve lise hocalarımız çok büyük katkılarda bulundu.”

Koç Üniversitesi Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu’da, tek bir proje ile değil ana tema etrafında 30 yıldan bu yana yapmakta olduğu araştırma

faaliyetlerinin öne çıktığını ve bu araştırma çalışmalarının odağında da özellikle yeni nesil kızıl ötesi lazer sistemlerinin geliştirilmesi ve lazerlerin çeşitli biyomedikal uygulamaları bulunduğunu ifade etti.

Bir akademisyen olarak genç nesillerin nitelikli eğitime yaratıcı yaklaşımları kabiliyetleri geliştiren ön plana çıkaran eğitim yöntemlerine önem verilmesine dikkati çeken Alphan Sennaroğlu, yeni teknolojilere adapte olabilmenin çok önemli olduğunu bu yeni teknolojilerin sırf kullanıcısı değil aynı zamanda geliştireni olabilmeyi hedeflemenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Alphan Sennaroğlu, ” Herşeyden önce memleketimizi çok seviyorum. veyurt dışında başarılı bir şekilde temsilini çok önemsiyorum. Eğitimimde bugünlere gelmemde büyük katkıları olan başta ailem ve tüm hocalarıma teşekkür ederim ” dedi.





BRT HABER





