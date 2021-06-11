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Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

Girne’de 2020 yılı içerisinde meydana gelen resmi evrak sahteleme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.O.O yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Haziran 2021 Cuma 09:04
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Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

Girne’de 2020 yılı içerisinde meydana gelen resmi evrak sahteleme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.O.O yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin, huzurda bulunan zanlının 5 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde zanlının kullanımında bulunan MH 045 plakalı aracı ile süratli bir şekilde Girne istikametine doğru seyrettiği bir sırada görevli trafik ekipleri tarafından durdurulmak istenmesi üzerine dur emrine uymayıp takip edilerek daha ileride Şht. Süleyman Uluçamgil sokak üzerinde durdurulup konu şahıstan sürüş ehliyeti istendiği zaman, sürüş ehliyetini kaybettiği beyanında bulunarak cep telefonundan kendi adına ıstar olunan 319888-2020 numaralı arka kısmında “İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir” yazan KKTC Sürüş Ehliyetini görevli Trafik ekiplerine gösterdiğini söyledi.

Özmüezzin, söz konusu sürüş ehliyetinin sahte olduğu şüphesi ile zanlının Girne Polis müdürlüğüne celp edilerek sorgulandığını ve sorgusunda 2020 yılında Bekro isimli Libyalı erkek bir şahsa Nijerya pasaport fotokopisi, 2 fotoğraf ve 2,000 TL vererek kendisine telefonunda fotoğrafı bulunan KKTC Sürüş Ehliyetini çıkarttığını ve kendisinin İtalya Sürüş Ehliyeti olmadığı tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı.

Özmüezzin, zanlının kayıp olduğunu söylediği ehliyetinin bulunmadığı, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle kaldığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.

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