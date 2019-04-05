Durdu, 5 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) – Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde 11 Ekim’de konsomatris bir kadın nedeniyle tartıştığı aynı işyerinde garson olarak çalışan Mehmet Avkıran’ı meyve bıçağıyla bıçaklayan Mehmet Şerif Durdu, 5 yıl hapis cezası aldı. “ Ağır Yaralama” , “Yaralama” , “Vahim zarar”, “ darp”suçlamalarıyla itham edilen Mehmet Şerif Durdu, tüm suçlamaları kabul etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın işlediği suçların kişilerin Anayasa ile korunan Kişi Dokunulmazlığı ve Vücut Bütünlüğü haklarını ihlal ettiğini belirtti. Hüdaverdi, konu suçların kamu düzenini bozan suçlardan olduğunu kaydetti. Hüdaverdi, ağır yaralama suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu söyledi. Hüdaverdi, hiç kimsenin fiziki şiddet kullanarak, toplumda kargaşa yaratmaya hak ve yetkisi olmadığını belirtti. Hüdaverdi, sanığın 12 santim ağır uzunluğu olan bıçağı müştekiye 6 kez sapladığını belirtti. Hüdaverdi, müştekinin, sanığın kız arkadaşıyla çektiği fotoğrafı sanığa gösterip, tahrik ettiğini kaydetti. Hüdaverdi, ayrıca sanığın olay mahallinden ayrılmak üzereyken müştekinin arkasından gitmesini de sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, kamu menfaati dikkate alınarak, benzer suçları işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.