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Durduran: “Dışişleri Bakanı Aydınlatıcı Olmalı”

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:05
Durduran: “Dışişleri Bakanı Aydınlatıcı Olmalı”
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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirerek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a “eleştiri ve önerilerde” bulundu.

Durduran, Bakan’ın  akademik bir konferansta yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Kıbrıs’ta çözüm için BM’nin görevli olduğunu ve Kıbrıs’ta Barış Gücü görevi bulundurduğunu kaydetti.

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Durduran, dünyanın, Kıbrıs ile ilgili devletleri, statükonun sürdürülebilir olmadığını belirterek, tarafları BM parametreleri çerçevesinde çözüm bulmaya çağırıp bunu desteklediğini ifade etti. ABD’nin ise kendi kongresinin kararları uyarınca da çözüm için çalışmak zorunda olduğunu ve her yıl kongreye gelişmelerin rapor edildiğini belirtti. Durduran; “(ABD) Onun için güney tarafına silah ambargosu bile uygulamaktadır” dedi.

Durduran, “kandırmaca ile diğer tarafı suçlu gösterip dünyayı çözüm isteğinden vazgeçirmek bir konferansla değil büyük bir olayla olası olabilir” diyerek, tarafların aslında 45 yıllık görüşmelerle veya olaylarla kendilerini oyalamış olduklarını, Dışişleri Bakanı’nın da oyalamaya katkı koyduğunu savundu.

Durduran, “Ne yazık ki Kıbrıs sorununu irdeleme konferansında bile sorun eksik boyutları ile ele alındı ve Dışişleri Bakanı da o boyutları ele alıp aydınlatıcı olmadı...”

Bakan’ın aydınlatıcı olmaya gayret göstermesi gerektiğini aksi takdirde onun da; “hem görüşüp hem de karşı tarafı tek sorumlu olarak gösterenlerin, Kıbrıslılara büyük zaman kaybettirenlerin” yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Alpay DurduranYKPKudret ÖzersayEleştiriHaberGündemKıbrıs
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Right 2019-04-06 13:34:02

Sn. Alpay Durduran'a bir konuda bilgi verdim. Zekâsının çok üst düzey olduğuna yemin ederim. Aynı bilgileri birkaç farklı kişiye de verdim. Ama onlar zorlandı. Sn. Durduran ile hasır sandalye ve fukara ofisinde konuştuk, hele bir gazeteci vardı ki zavallı ama bir ofisi vardı ki sanki milyarder.

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