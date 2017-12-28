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Durduran: “Haberleri soruşturmamak suçtur”

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Durduran, “Suç hakkında haber varsa, o suçu ve faillerini belirlemek, dosya hazırlamak ve savcılığa iletmek polisin görevidir” ifadesini kullandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:23
Durduran: “Haberleri soruşturmamak suçtur”
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 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreterya üyesi Alpay Durduran, gazeteler ve medyada alenen ortaya atılan, adı belli kişilerle ilgili haberleri soruşturmamanın suç olduğunu söyledi. Durduran, “Suç hakkında haber varsa, o suçu ve faillerini belirlemek, dosya hazırlamak ve savcılığa iletmek polisin görevidir” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında siyasilerle ilgili suçların “görmezden gelindiğini” söyleyen Durduran, “Halbuki ceza yasası ve polis yasası suçların istisnasız polis tarafından soruşturulmasını emreder. Meclis soruşturması ancak özel konulara dairdir ve açığı kapatmaya yöneliktir.” dedi.

Durduran, polisin, soruşturma yapmak için kimseden emir almaya gerek duymadan, yasanın verdiği görevi yapmak zorunda olduğunu kaydetti. 

Alpay Durduran, şöyle devam etti:

“Gazetelerde ve medyada alenen ortaya atılan adı belli tanınmış kişilerin ilgili olduğu belli edilen haberleri soruşturmamak suçtur. Polis istihbaratı süs olsun diye kurulmamıştır. Suç hakkında haber varsa o suçu ve faillerini belirlemek, dosya hazırlamak ve savcılığa iletmek polisin görevidir. Kimse savcılığın arkasına saklanmasın. Savcılık soruşturmayı ileri götürmeyi ve milletvekili ya da bakanları sorgulamayı gerekli görürse, o zaman meclisten izin istenir. Yoksa meclis soruşturması açılmadan milletvekili, başbakan veya bakan sorguya alınamaz değildir.

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umit tekin 2017-12-28 22:57:55

Sayin Durduran gercekleri ne de guzel soyluyor. Evet sucu ortbas etmek buyuk suctur ama bu ulkede 25-30 yildir yapilan yolsuzluklar ve kacakciliklar hep ortbas edilip ,olaylar kapanmistir.

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