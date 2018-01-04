Durduran: "Sandığa gitmemek sorumluluktan kaçmak değildir"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran halkı sandığa gitmemeye çağırdı.

Durduran seçimleri değerlendiren bir açıklama yayınlayarak, “Sandığa gitmemek sorumluluktan kaçmak değil ortak olmamaktır” dedi.

Halkın seçim hakkına büyük önem verdiklerini ve saygı gösterdiklerini dile getiren Durduran öte yandan partilerin ortaya koyduğu projelerin iyi incelenmesi gerektiğini belirtti.

Halkı partilerin kendi hükümet dönemlerinde gösterdikleri performansı da hatırlamaya çağıran Durduran, “Sandığa gitmemek sorumluluktan kaçmak değil ortak olmamaktır. Demokrasi ancak uzaktan kumandaya son verir ve halkın iradesinin tecellisine olanak verirse bir ülkede işler. Dolayısı ile YKP halkımızı, ‘öyle bir durum olduğuna inanmadık’ demek olan sandığa gitmeme seçeneğini kullanmaya çağırır.” dedi.