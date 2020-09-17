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DURDURAN: “SEÇİMDEN SONRA HÜKÜMET DAĞILACAK”

Deneyimli siyasetçi Alpay Durduran, hükümetin almış olduğu kararları eleştirdi ve muhalefetin de tüm olanlar karşısında ciddi bir çaba içinde olmadığını söyledi.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:44
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DURDURAN: “SEÇİMDEN SONRA HÜKÜMET DAĞILACAK”

Deneyimli siyasetçi Alpay Durduran, hükümetin almış olduğu kararları eleştirdi ve muhalefetin de tüm olanlar karşısında ciddi bir çaba içinde olmadığını söyledi.

Hükümetin çok tehlikeli ve zayıf durumda olduğunu ifade eden Durduran, örgütlenilmediği takdirde ülke olarak nasıl bir sonla karşılaşacağımızı kimsenin bilmediğini söyledi.

Durduran, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından hükümetin dağılmasının kaçınılmaz olduğunu söylerken, hükümet ortakları UBP ve HP’nin de bunu çok iyi bildiğini, bu nedenle de sürekli bir şeyler yaptıklarını göstermek gayreti içinde olduklarını vurguladı.

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