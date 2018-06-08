Durduran: "Yolsuzluklarla mücadeleden bahsederler ama yapacak bir şey bulamazlar"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Meclis’te görüşülen ETİ’yle ilgili raporu değerlendirdi.

Apaçık suçlarla karşı karşıya olunduğunu ancak Meclis’in umursamadığını savunan Durduran, “Yüzlerce görevli bu olayı duymuş ama görevini yapmamıştır. Suça katılmış olanları da bilmektedir ama dert edinmemiştir. Yolsuzluklarla mücadeleden bahsederler ama yapacak bir şey bulamazlar” dedi.

Durduran, ETİ’nin devrin düşüncesine göre karma ekonominin ilk adımı olarak ve milli duygularla kurulduğunu ancak sermayedar yaratma başarısı gösteremediğini kaydederek, Türkiye’de düşünce değişikliği olunca da tasfiyesine gidildiği görüşünü ifade etti.

Durduran şunları kaydetti:

“Ancak egemen olan devleti yağma etme kültürü en baştaki anlayış olarak devam etmekte olduğu için sermayedardır değildir yağma kaynaklarının korunması esası gereği hala yaşamaktadır. Nitekim Sayıştay yani devletin meclis adına en yüksek(!) mali denetim organı olarak 1992-1995 yılları için denetim raporu 2005 yılında (on yıl sonra) meclise gönderildiği halde bu yıla (2018’e) kadar bekletilmişti. 2013 yılında hükümet tarafından şirketin tasfiyesine karar verilmişti. Yani raporun mecliste bekletilmesine hiç önem verilmeyerek tasfiyesine karar verilmişti.

Hukuk Dairesi’nin soruşturmayı sürdürmek veya sürdürmemek, dava açıp açmamakta tek yetkili olduğuna işaret eden Durduran, “Artık susmamak gerek. Partilerinize gidin. Ne yapıyordunuz? Sizi alın terimizi koruyasınız diye seçtik. Meclis, hukuk dairesi, polis, hükümetin tüm bakanları, geleni gideni gözlerini kapamış, paydaşlara yol vermiş. Şimdi ise cezai bir iş bile yokmuş deyip yan gelmişler” ifadelerini kullandı.