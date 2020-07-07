Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”
“Bu işi namusum ve şerim...
Burnunu kırdı
Burnunu kırdı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

"Durgunluğu ve güvensizliği kaldıracak yapıcı kararlar bekliyoruz"

Marketler Birliği, bakkal, market, süpermarket ve off licence’ların çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etti.

07 Temmuz 2020 Salı 13:14
720 Okunma
"Durgunluğu ve güvensizliği kaldıracak yapıcı kararlar bekliyoruz"

Marketler Birliği, bakkal, market, süpermarket ve off licence’ların çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren bu gibi satış noktalarının çalışma saatlerinin bir an önce düzenlenerek, iş yeri sahipleriyle çalışanların “vahşi çalışma koşullarından kurtarmalarını ve insanca  çalışma koşullarına kavuşturulmalarını” istediklerini vurguladı.

“DURGUNLUK VE GÜVENSİZLİĞİ KALDIRACAK YAPICI KARARLAR BEKLİYORUZ”

Ekonominin canlandırılması için Hükümetten etkili ve yerinde kararlar almasını beklediklerini de ifade eden Nalcıoğlu, “Piyasalarda oluşan durgunluk ve güvensizlik ortamını ortadan kaldıracak, yapıcı kararları ekonomi alanındaki örgütlerle birlikte istişare ederek üretmesini talep ederiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Marketler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcı eğitimi almak isteyenlere duyuru
Avcı eğitimi almak isteyenlere duyuru
"Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlilik sürecimizi yaygınlaştıracağız"
"Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlilik sürecimizi yaygınlaştıracağız"
Bakan Oğuz, Kasaplar Birliği heyeti ile görüştü
Bakan Oğuz, Kasaplar Birliği heyeti ile görüştü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim