Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95165
ALTIN
192.767
DOLAR
4.7410
STERLİN
6.2700
EURO
5.4733
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Durmazer: “Belediye meclis üyelerimiz çok çalışacak”

Halkın Partisi’nden (HP) bir heyet Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı gezerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:27
Durmazer: “Belediye meclis üyelerimiz çok çalışacak”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Yenal Senin, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, bazı milletvekilleri, Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ile bölge meclis üyesi adaylarından oluşan heyet vatandaşların sorunlarını da dinledi, broşür dağıtarak projelerini anlattı. Aktif katılım, aktif denetim için yola çıkan adaylar bölgede yoğun ilgi ile karşılandı.

Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “yeni dönemde Güzelyurt Belediyesi bölge halkına daha yakın duracak, belediye meclis üyelerimiz cok çalışacak” şeklinde konuştu

banner39

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Harmancı: "Lefkoşa Terminali artık miadını doldurdu"
Harmancı: "Lefkoşa Terminali artık miadını doldurdu"
Uluçay, iş insanlarını kabul etti
Uluçay, iş insanlarını kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim