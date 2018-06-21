Durmazer: “Belediye meclis üyelerimiz çok çalışacak”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Yenal Senin, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, bazı milletvekilleri, Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ile bölge meclis üyesi adaylarından oluşan heyet vatandaşların sorunlarını da dinledi, broşür dağıtarak projelerini anlattı. Aktif katılım, aktif denetim için yola çıkan adaylar bölgede yoğun ilgi ile karşılandı.

Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “yeni dönemde Güzelyurt Belediyesi bölge halkına daha yakın duracak, belediye meclis üyelerimiz cok çalışacak” şeklinde konuştu