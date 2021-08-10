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Dursun Oğuz, Ankara'da Mehmet Muş ile bir araya geldi

Ankara'da temaslarda bulunan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi.

10 Ağustos 2021 Salı 19:05
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Dursun Oğuz, Ankara'da Mehmet Muş ile bir araya geldi

Ankara'da temaslarda bulunan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Bakan Oğuz, Mehmet Muş ile KKTC – TC Gümrükleri arasında olan ve oluşabilecek sorunlar konusunda istişarelerde bulundu. 

Bakan Muş, gümrüklerde denetim ve verimliği artıracak olan sabit ve seyyar araç görünteleme cihazının tedariki için gerekli yardımın yapılacağını ifade etti. Ayrıca reel sektörün mdf ve sunta gibi ahşap ürünlerin ithalatında yaşanan sorunlar konusunda mutabakata varıldı.

Ziyarette, Cypfruvex tesislerinde narenciye ürünlerinin işlenmesinde meydana gelen kabuk yağı ile ilgili ihracaatta yaşanan sorunlar gündeme getirildi.  Oğuz'a, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı ( Genel Koordinatör) Özdemir Kalkanlı ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

Son Güncelleme: 10.08.2021 23:47
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