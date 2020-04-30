Dursun Oğuz'dan 1 Mayıs mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Ülkemizin her alanda ileri taşınmasında, işçi ve emekçi kesimi etkin görevler üstlenmektedir” dedi.



Oğuz yayımladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, emekçinin ve iş dünyasının birlik içinde hareket ederek,üretimi canlandırmasının, içinde bulunulan zor dönemin aşılmasında büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Oğuz şöyle dedi:



“Alınteri ile tarladan sofraya üretim sağlayan tüm emekçilerimizin ortaya koyduğu olağanüstü çabalar takdirde şayandır.

Emekçilerimizin özverili çalışmalarının, ülkemizin içinden geçmekte olduğu sıkıntılı dönemin aşılmasına yardımcı olacağına inanıyorum.Bizler de bu emeğin değerinin altına düşmemesi için şartları zorlayarak, elimizden gelen tüm desteği vermek için canla başla uğraşıyoruz. Tüm çabamız, emekçilerimizin dara düşmeden, üretime devam etmeleri yönündedir. Bu zor günleri de elbirliği ile atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlar, sağlık dolu yarınlar dilerim”