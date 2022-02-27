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Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği  Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. 

27 Şubat 2022 Pazar 14:07
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Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.
Ziyarette, “tarım sektörünün durumu, ülkede geçtiğimiz yılki kuraklık ve ekonomik kriz  nedeniyle yaşanan sıkıntılar” ele alınarak, değerlendirildi. Ülkede sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenliklerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. 
Oğuz, geçen yıl yaşanan kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle tarım sektörüne yüksek miktarda destek verildiğini, bu kriz yaşanmasaydı söz konusu desteğin başka sektörlere verilebileceğini ancak ülkede üretimin durmaması için bu yönde karar alındığını anımsattı.
“Ülkemizdeki sektörlerle zorlukları beraber aşacağız” diyen Oğuz, mart ayında yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon yaşanması temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
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