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Dursun Oğuz: “Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı?”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. maaş ve maaşlarla ilgili bakanlığın bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi,  “Biz istediğimiz için Türkiye verdi. Biz istemesek vermezdi. Onun da dünya kadar derdi var” dedi.

24 Aralık 2020 Perşembe 12:50
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Dursun Oğuz: “Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı?”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. maaş ve maaşlarla ilgili bakanlığın bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi,  “Biz istediğimiz için Türkiye verdi. Biz istemesek vermezdi. Onun da dünya kadar derdi var” dedi.

Oğuz, hükümete yönelik yapılan eleştirileri ‘haksızlık’ olarak nitelendirdi.

Ekonomideki daralmaların içerisinde sağlığın koruması için hükümetin fedakarlık yaptığını belirten Oğuz, “Bunun da bir maliyeti olur. Bunun bir geliri, bir de gideri olur” şeklinde konuştu.

Kamu maliyesi açısından tasarrufu ellerinden geldiğince uygulamaya çalıştıklarını, özel sektörün çalışması için daha çok tedbir alınmaya çalışıldığını kaydetti.

“Gelirler tabana indi…”

Oğuz, Mart-Nisan aylarındaki ekonomik daralmadan dolayı gelirlerin tabana indiği, turizmin neredeyse bittiği, turizmin süründüğü ortamda farkın nasıl kapanacağını sordu. “Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı gitseydik? Anavatana gittik” dedi.

600 milyon gelirin önlemler sayesinde olduğuna değinen Oğuz, “Yardım aldığımızda neden yardım aldığımızı söylüyorsunuz. Hem eleştireceğiz hem de bulacağız. Formül budur.

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