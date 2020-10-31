Dursun Oğuz: "Kurultay sonucu sadece UBP'yi değil, KKTC'nin geleceğini ilgilendiriyor"

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşiyor...

Adeta festival havasında gerçekleşen kurultayda adaylar da seçimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

UBP Genel Başkan adayı ve aynı zamanda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Dursun Oğuz, konuşmasına İzmir’deki depremi hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini ve başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

“BURADA ADETA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ VAR”

UBP kurultaylarının her zaman ülke gündeminde önemli yer edindiğinin altını çizen Oğuz, bugün gerçekleşen seçimin de aynı şekilde olacağını ifade ederek, ayrışmanın olmayacağı bir Kurultay umduğunu ifade etti.

“ÇIKACAK SONUÇ SADECE UBP İÇİN DEĞİL KKTC’NİN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ”

Kurultay sonucunun sadece UBP’yi ilgilendirmediğini, seçilecek başkanın hükümet kurma yetkisine sahip olacağından ötürü KKTC’nin de geleceği açısında çok önemli olduğunu vurgulayan Dursun Oğuz, “Bugün burada ülkenin Başbakanı seçilecek” dedi.

“UBP ÜYELERİ ‘VATAN İÇİN HİZMET EDEN KİŞİYİ’ SEÇMELİ”

UBP üyelerinin yapacakları seçimde önceliklerinin UBP ve ülkeye yapılan hizmet çerçevesinde olması gerektiğini ifade eden Oğuz, ulaşabildiği kadar kişiye bugüne kadar ne yaptığını anlattığını söyledi.

“ELEKTRONİK SEÇİME GEÇİLMELİ”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in önceden duyurduğu seçim sistemi olan ‘elektronik sistem’ ile seçimin olacağı kararından son gün vazgeçilmesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Dijital seçimi daha önceden de görüştük, deneyen partiler de var ama UBP’nin üye sayısı çok, bugün katılım ne olur bilemiyoruz ama aslında elektroniğe de geçilmeli. Düşünce olarak doğru ama altyapı ve güven açısından zamana ihtiyaç var, bunu masaya yatırmalıyız tekrar.”

KIBRIS POSTASI