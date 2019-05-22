Dursun Oğuz, Şahali’den görevi devraldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan görev devir teslimi gerçekleşti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali’nden görevi devraldı.

Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda saat 17.00’de gerçekleşen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığın öneminin bilincinde olduğuna işaret ederek, toplumun menfaatleri yönünde hareket etmenin, seçilmiş ve atanmış olmasına bakılmaksızın, herkesin görevi olduğunu belirtti.

Muhalefet döneminde çeşitli eleştiriler yaptığını ve bunların tümünün ileriye gidilmesi için yapıldığını söyleyen Oğuz, herkesin emeğine saygısı olduğunu ve bakanlık görevinin bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

Oğuz, görevi her devralanın görevi devredeceği güne kadar bir fark yaratmanın peşinde olduğunu kaydederek, amacının bayrağı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Dursun Oğuz, Şahali ve çalışma ekibine de teşekkür etti.

Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de çok çalışmak ve bakanlığı, bulunduğu noktadan daha ileriye götürmek için çalıştığını belirtti. Şahali, hedefte kalıcı farkındalıklar yaratarak, kronikleşmiş sorunların üzerine gittiklerini söyledi.

Şahali, mevzuatla ilgili iki klasörü giderken masasında bıraktığını söyleyerek, bunların, gerçekçi bir dönüşüm için hayati öneme sahip dosyalar içerdiğini vurguladı.

Milletvekili olarak birlikte çalıştığı Dursun Oğuz’un her zaman tarıma ilişkin sıcak bir noktada olduğunu da ifade eden Şahali, şimdi ise Oğuz’un olayın en sıcak noktasında görevini sürdüreceğine dikkat çekti ve Oğuz’un başarısının topluma fayda anlamına geleceğini bildirdi.

Oğuz ve ekibinin çalışmalarını yakından takip edeceklerini, başarılı uygulamaları alkışlayıp, başarısız gördükleri yerlerde yapıcı eleştirileri ortaya koyacaklarını belirten Şahali, Oğuz’un muhataplarıyla arasındaki kapıların hiç kapanmamasını diledi.

Devletin vatandaşına küsme lüksü bulunmadığını da anlatan Şahali, bakanlıktaki mesaisi süresince topyekûn mutluluk hedeflediğini ve bir fark yarattıklarına inandığını belirterek, Oğuz’a çalışmalarında başarı diledi.