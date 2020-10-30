Dursun Oğuz: “Teşhisini bilirseniz tedavisini yaparsınız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de ‘Gündem’ adlı programa katılarak seçim manifestosunu açıkladı.

UBP’nin tek başına iktidara taşınmasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini teşhis ettiğini söyleyen Oğuz, “Teşhisi bilirseniz tedavisini yaparsınız” ifadelerini kullanarak Genel Başkan olduğu takdirde ülkenin biriken sorunlarının çözümünde başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Kronik olarak birçok sorunun var olduğunu ve çözümü konusunda hareket edeceğine değinen Oğuz, sorunları çözmek ve bu çözümlerin üzerine çalışmak adına Genel Başkanlığına aday olduğunu söyledi.

“Gelecek ile ilgili mutlaka planlamalar yapılması gerekiyor” diyen Oğuz, “Türkiye ile iş birliği çerçevesinde yardımlarını alarak hareket edeceğiz” dedi.

“ÜLKENİN VE TOPLUMUN MENFAATLERİ ADINA ÇALIŞMALIYIZ”

Oğuz, ekonomik anlamda ülkenin bir daralma yaşadığını, bu süreçte ülkenin ve toplumun menfaatleri adına çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ekonomi ve sağlık konularında tedbirler alarak yürünmesi gerektiğinin altını çizen Genel Başkan adayı Oğuz, “Dünyadan kopuk bir şekilde kapalı kalmamız doğru değil” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİME PARTİ OLARAK HAZIRIZ FAKAT ÜLKE HAZIR DEĞİL”

Hükümet ortağının istifasının ardından hükümetin dağılmasının beraberinde getirdiği erken seçim tartışmaları konusunda da açıklama yapan Oğuz, erken seçimin kimsenin istediği bir durum olmadığını, parti olarak hazır olduklarını fakat ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilmedi gerektiğine dikkat çekti.

Genel Başkan adayı Oğuz, “Ülke hizmet bekliyor. Parti olarak bir adım geri durmalısınız. Partisel çıkarlar sonra gelmelidir” diyerek erken seçimin olmaması gerektiğini aktardı.

KIBRIS POSTASI