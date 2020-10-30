Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

Dursun Oğuz: “Teşhisini bilirseniz tedavisini yaparsınız”

UBP Genel Başkan adayı Dursun Oğuz, ülkenin menfaatleri doğrultusunda ve partinin tek başına iktidara taşınmasıyla ilgili neler yapılacağını belirlediğini aktararak, “Teşhisini bilirseniz tedavisini yaparsınız” ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2020 Cuma 11:13
771 Okunma
Dursun Oğuz: “Teşhisini bilirseniz tedavisini yaparsınız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de ‘Gündem’ adlı programa katılarak seçim manifestosunu açıkladı.

UBP’nin tek başına iktidara taşınmasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini teşhis ettiğini söyleyen Oğuz, “Teşhisi bilirseniz tedavisini yaparsınız” ifadelerini kullanarak Genel Başkan olduğu takdirde ülkenin biriken sorunlarının çözümünde başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Kronik olarak birçok sorunun var olduğunu ve çözümü konusunda hareket edeceğine değinen Oğuz, sorunları çözmek ve bu çözümlerin üzerine çalışmak adına Genel Başkanlığına aday olduğunu söyledi.

“Gelecek ile ilgili mutlaka planlamalar yapılması gerekiyor” diyen Oğuz, “Türkiye ile iş birliği çerçevesinde yardımlarını alarak hareket edeceğiz” dedi.

“ÜLKENİN VE TOPLUMUN MENFAATLERİ ADINA ÇALIŞMALIYIZ”

Oğuz, ekonomik anlamda ülkenin bir daralma yaşadığını, bu süreçte ülkenin ve toplumun menfaatleri adına çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ekonomi ve sağlık konularında tedbirler alarak yürünmesi gerektiğinin altını çizen Genel Başkan adayı Oğuz, “Dünyadan kopuk bir şekilde kapalı kalmamız doğru değil” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİME PARTİ OLARAK HAZIRIZ FAKAT ÜLKE HAZIR DEĞİL”

Hükümet ortağının istifasının ardından hükümetin dağılmasının beraberinde getirdiği erken seçim tartışmaları konusunda da açıklama yapan Oğuz, erken seçimin kimsenin istediği bir durum olmadığını, parti olarak hazır olduklarını fakat ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilmedi gerektiğine dikkat çekti.

Genel Başkan adayı Oğuz, “Ülke hizmet bekliyor. Parti olarak bir adım geri durmalısınız. Partisel çıkarlar sonra gelmelidir” diyerek erken seçimin olmaması gerektiğini aktardı.

KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dursun Oğuz: "Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır..."
Dursun Oğuz: "Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır..."
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı aradı
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı aradı
KKTC AKUT İZMİR İÇİN YOLA ÇIKMAYA HAZIR
KKTC AKUT İZMİR İÇİN YOLA ÇIKMAYA HAZIR
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim