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Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yle Görüştü

07 Haziran 2022 Salı 16:32
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Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yle Görüştü
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Ankara’da temaslarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile biraraya geldi. Görüşmede su konusunda devam eden projeler başta olmak üzere, pek çok konu ele alındı.

ALTYAPI PROJELERİNİN İVEDİLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, iki bakanlık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su ve toprak kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili birlikte çalışma başlatılması konusunda mutabık kaldı.

Bu çerçevede, özellikle arıtmadan çıkacak suların ikincil kullanımı konusunda KKTC’de ciddi bir potansiyel olduğu belirtilerek, sözkonusu potansiyelin geliştirilmesi noktasında hemfikir olundu.

KKTC’de devam eden içme, kullanma ve tarımsal su altyapılarının hızlı bir şekilde halkın hizmetine sunulması için projeler üzerinde konuşuldu.

ENTEGRE ÇİFTÇİ BİLGİ SİSTEMİ ELE ALINDI

İki ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın maddelerinden biri olan Entegre Çiftçi Bilgi Sistemi’nin KKTC’de uygulanması, bu sistemin tarımsal faaliyetlerin kaydında ve planlanmasında daha etkin bir yapıya ulaşılmasına hizmet etmesi ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

KKTC’nin güneş ve rüzgar enerjilerinden daha fazla faydalanması amacıyla birlikte çalışılma yapılması karara bağlandı.

HAYVAN YEMLERİ TEDARİKİNDE İŞBİRLİĞİ

KKTC’nin bu dönem ihtiyacı olacak hayvan yemleri özellikle arpa, mısır ve ekmeklik buğday tedariği konusunda Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları ile işbirliği içerisinde ilgili ürünlerin KKTC’ye tedarikine yardımcı olunması konusunda mutabakata varıldı.

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