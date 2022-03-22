Dursun Oğuz: Üretici mağdur edilmeyecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, CTP’li vekil Fide Kürşat’ın konuşmasına yanıt vererek, tarım alanında ortak sorunlar olduğunu kaydetti, dünyada Koronavirüsten sonra farklı bir düzen kurulduğunu söyledi.

Narenciyenin Güzelyurt bölgesinin sarı altını olduğunu dile getiren Oğuz, Cypfruvex gibi kurumların denge unsuru olduğunu ve yaşatılması gerektiğini kaydetti.

Cypfruvex’in maliyetlerin artmasıyla zor günler yaşadığını aktaran Oğuz, kurumun piyasaya yaptığı müdahaleyle ürünün hak ettiği değeri bulmasını sağladığını belirtti.

Kurumun 12 ay 365 gün açık olması gerektiği görüşünü dile getiren Oğuz, geçen yıla oranla narenciye ürünlerinin belirlenen fiyatlarının az olduğunu söyledi.

Kesim ekibi sorununun pandemiden sonra ortaya çıktığını dile getiren Bakan Oğuz, işçi sıkıntısı anlamında sürecin devam ettiğini kaydetti.

Her yıl yurt dışından gelen işçi sayısının düştüğünü ifade eden Oğuz, bunun çözümüyle ilgili çalıştıklarını belirtti. Gelen ekibin az olmasının sıkıntı yarattığını dile getiren Oğuz, kesilmeyen ürünün kurumun ürünü olduğunu belirtti.

“ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle işçi sıkıntısını görüştüklerini dile getiren Oğuz, “Üretici mağdur edilmeyecek” vurgusu yaptı.

Narenciye ile ilgili devletin teşvik verdiğini ifade eden Oğuz, tüccar anlamında ekstra artan maliyetleri devletin karşılayamayacağını söyledi.

“ÖZELLİKLE ENERJİ BÜYÜK SORUN”

Valensiyada 65 bin ton rekolte beklendiğini dile getiren Oğuz, girdi maliyetleri, özellikle enerjinin büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, bunun Bakanlar Kurulu’nda da dile getirildiğini söyledi. Bakan Oğuz, “Üretim mutlaka enerji anlamında teşviklendirilmelidir” dedi.

CTP’li vekil Filiz Besim’in yerinden sorusu üzerine Bakan Oğuz, yeni teşvik konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkındaki başka bir soru üzerine Bakan Oğuz, Rusya’ya daha çok mandora gittiği için bu konuda bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Dursun Oğuz’un konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, narenciye ve patates gibi büyük ölçekte tarım üretimi yapan çiftçilere Off-Grid yenilenebilir enerji izni sağlanmasını önerdi.

Bakan Oğuz da, bu projelerin 3-4 yıl önce başladığını, bazı üreticilerin bu sisteme geçtiğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kürşat’a cevabında, konuşmanın içeriğine dair eleştiride bulunarak, dünyanın krizden geçtiğini, normal şartlarda olunmadığını söyledi.

“HER ŞEYE RAĞMEN SÜTÜ DÖKTÜRMEDİK”

Girdi maliyetlerinin artmasıyla fiyat dengelemesinin yapıldığını kaydeden Oğuz, zor günlerde devletin her şeye rağmen üreticinin sütünü döktürmediğini vurguladı ve TC sayesinde sütün ihraç edildiğini kaydetti.

Üretim yapmanın bu zamanda kolay olmadığını ifade eden Oğuz, her yıl bu dönemde sütün arttığını söyledi. Teşviklendirme ile ilgili bin litre bir sınır konulduğunu hatırlatan Oğuz, yılda 70 milyon TL süte teşvik verildiğini söyledi. Bakan Oğuz, ek bütçenin beklendiğini belirtti.

Kürşat’ın yerinden sorusu üzerine Oğuz, 2018 krizinin bugünkü krizle karşılaştırılamayacağını ifade eden Bakan Oğuz, “O günkü durumla bugünkü durum çok farklı” dedi.

“Biz bu ülkede hayvancılığın ayakta kalması için çabalıyoruz” vurgusu yapan Bakan Oğuz, ek bütçeden sonra destekle ilgili çalışmayı paylaşacaklarını söyledi.

Sürdürebilirlik konusunda hükümetin yapması gerekenler olduğunu dile getiren Bakan Oğuz, eksiklik olabileceğini ama yapılanlara karşın “sektörü bitirdiniz” denilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Vatandaşları bilgilendiren Oğuz, Genel Tarım Sigortası’nın, sera kapsamının içine aldığını, don veya fırtına zararının polise bildirilmeye ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Bakan Oğuz, kasapların okka kullanımı konusundaki şikayetler hakkında toplantı yaptıklarını, kilo kullanılmazsa bunun 1 asgari ücret cezası olduğunu söyledi. Hayvan üreticilerine seslenen Bakan Oğuz, böyle bir durumla karşılaşılması durumunda direkt Ticaret Dairesi’ne şikayet yapılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Kalecik’te yakıt vermediği ve Bakanlar Kurulu’nda akaryakıt zammının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Oğuz, “Henüz yok” yanıtını verdi. Tankerler yığılınca zam haberi algısının olduğunu ifade eden Oğuz, “Bununla ilgili herhalde Sayın Ekonomi Bakanı duyuru yapar” dedi.

Hellim tesciliyle hakkında CTP Milletvekili Fikri Toros’un sorusu üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili küçükbaş hayvan sayısına yönelik çalışmaları olduğunu söyledi. Süt oranı kriterine bağlı olarak, küçükbaş sütü fiyatlandırmada daha pozitif bir fiyat belirlediklerini de belirtti.

Bakan Oğuz, 2 tane hijyen tüzüğünün Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini, 2 tanesinin ise Mevzuat Dairesine gönderildiğini kaydetti.

AB üyesi Akdeniz ülkelerinden küçükbaş hayvan ithal edilmesi gerektiğini dile getiren CTP Milletvekili Fikri Toros’un görüşü üzerine Oğuz, damızlık anlamında çalışmanın olduğunu kaydetti. Küçükbaş hayvan süt oranıyla ilgili soru üzerine Bakan Oğuz, küçükbaş hayvan süt oranının mevsimsel olarak değiştiğini dile getirdi.

Arpa konusunun en önemli sorunlardan biri olduğunu yerinden ifade eden CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin sorusu üzerine Bakan Oğuz, kendileri için hedefin mayıs yani hasat ayı olduğunu belirterek, yaklaşık 15 bin tonluk arpa ihtiyacını olduğunu dile getirdi.

“EK BÜTÇE BİZİM İÇİN VAR OLMA BÜTÇESİ OLACAK”

Ek bütçenin kendileri için var olma bütçesi olacağını söyleyen Bakan Oğuz, “Destek olmazsa olmaz” dedi.