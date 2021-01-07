Dursun Oğuz: “Yeni bir ekonomi paketi gündemde”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa konuk olarak katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğuz, dar bütçeyle çok iş yapmak zorunda olduklarını ifade ederek rakamlara yabancı olmadığını ve yönetimin beceri istediğini dile getirdi.

Maliye Bakanlığı’nda iyi kurulmuş bir ekip olduğunu da belirten Oğuz, bir düzen olduğunu ve o düzenin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkenin gelir anlamındaki kaynaklarının kısıtlı olduğunu ve bu konuyla alakalı çalışmaların yapılması gerektiğine de değinen Dursun Oğuz, gelirlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapmak zorunda olduklarını aktardı.

Maliye Bakanı Oğuz, ön görüşmeler çerçevesinde 2021 mali yılı bütçesi 10 milyar 140 milyon TL olduğunu, belirlenen rakamla birlikte 2021 bütçesi geçen yılın bütçesine göre yüzde 14,91 artışla sunulmuş olduğunu belirtti.

Bütçenin içerisindeki 750 milyon TL’nin savunmaya, 600 milyon TL’nin altyapıya ayrıldığını da açıklayan Oğuz, yerel açığı düşürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde bütçenin görüşüleceği komitenin belirlendiğini de hatırlatan Oğuz, görüşmelere yarından itibaren başlanacağını da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın, önümüzdeki günlerde KKTC’ye gelecek olması hususunda da konuşan Maliye Bakanı Oğuz, 2021 yılının ‘Ekonomi Protokolü’ kapsamında ön görüşmenin başlanacağını ve ardından netleşmesi sonucunda açıklanacağını dile getirdi.

Yeni bir ekonomi paketinin gündemde olduğunu da açıklayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sektörleri rahatlatma anlamında, 4 veya 6 aylık süreçte neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü aktardı.

Öykü Kendir - Kıbrıs Postası