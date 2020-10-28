Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

DURSUN: “UBP KIBRIS TÜRK HALKININ ÇOK ÖNEMLİ PARTİSİDİR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP Genel Başkan Adayı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve kimsenin yönlendirmesiyle genel başkanlığa aday olmadığını vurguladı. Oğuz, “Ulusal Birlik Partisi’nin bugünlerde birleşmeye ve kenetlenmeye ihtiyacı vardır” dedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:50
631 Okunma
DURSUN: “UBP KIBRIS TÜRK HALKININ ÇOK ÖNEMLİ PARTİSİDİR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP Genel Başkan Adayı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve kimsenin yönlendirmesiyle genel başkanlığa aday olmadığını vurguladı. Oğuz, “Ulusal Birlik Partisi’nin bugünlerde birleşmeye ve kenetlenmeye ihtiyacı vardır” dedi.

Ülke gündeminde 2013 öncesi dönemin yeniden yaşanmaması gerektiğini söyleyen Oğuz, “UBP Kıbrıs Türk halkının çok önemli bir partisidir. Ucuz politikalar çoktur, bunları görüyoruz. Biz her zaman kucaklayıcı ve birleştirici olduk” dedi.

UBP Olağanüstü Kurultayı’nda gerekli pandemi tedbirleri alınacağını da söyleyen Oğuz, kurultaya katılacak olan partililerin de tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Tatar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’
‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’
Tatar - Kurum görüşmesi
Tatar - Kurum görüşmesi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim