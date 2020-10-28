DURSUN: “UBP KIBRIS TÜRK HALKININ ÇOK ÖNEMLİ PARTİSİDİR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP Genel Başkan Adayı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve kimsenin yönlendirmesiyle genel başkanlığa aday olmadığını vurguladı. Oğuz, “Ulusal Birlik Partisi’nin bugünlerde birleşmeye ve kenetlenmeye ihtiyacı vardır” dedi.

Ülke gündeminde 2013 öncesi dönemin yeniden yaşanmaması gerektiğini söyleyen Oğuz, “UBP Kıbrıs Türk halkının çok önemli bir partisidir. Ucuz politikalar çoktur, bunları görüyoruz. Biz her zaman kucaklayıcı ve birleştirici olduk” dedi.

UBP Olağanüstü Kurultayı’nda gerekli pandemi tedbirleri alınacağını da söyleyen Oğuz, kurultaya katılacak olan partililerin de tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.