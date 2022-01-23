"Durum DP ve UBP koalisyonunu gösteriyor"

Manavoğlu “son dönemde yaşanan siyasi kutuplaşmanın sonucudur. Normalde Halkın Partisi olarak bu sonucun ülke için hayırlı olacağını düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkenin önünün açılabileceği işbirliklerinin gelişmesini umuyoruz. Bu sonuçlara göre belli ki, UBP Demokrat Parti ile bir koalisyon hükumeti kuracak ülke vatandaşımızın da mutlu olacağını düşünmüyorum ama sandığa yansıyan bu sonuca saygı duymak durumundayız” dedi.