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Durumun ciddiyetinin farkına varın

LTB Başkanı Harmancı, tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden iş yerlerine isyan etti

19 Mart 2020 Perşembe 22:47
1448 Okunma
Durumun ciddiyetinin farkına varın

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden iş yerlerine isyan etti. Sosyal medya paylaşım hesabı üzerinden bir ileti yazan Harmancı "Zabıtalarımız iş yeri kapatmaktan eve gidemiyorlar" ifadelerini kullanırken, salgının ciddiyetinin artık kavranması gerektiğinin de altını çizdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden iş yerlerine isyan etti. Sosyal medya paylaşım hesabı üzerinden bir ileti yazan Harmancı "Zabıtalarımız iş yeri kapatmaktan eve gidemiyorlar"  ifadelerini kullanırken, salgının ciddiyetinin artık kavranması gerektiğinin de altını çizdi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan postun altına gelen "isimlerini açıkla" şeklindeki isteklere ise Başkan Harmancı "güzel fikir, yarın onları da açıklayacağım" şeklinde cevap vermesi gözden kaçmadı.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Lütfen ama lütfen bu işin ciddiyetini kavrayın, kaç gündür zabıtalarımız işyeri kapatmaktan eve gidemiyorlar, devlet bir karar aldı, sizin ve sevdiklerinizin iyiliği için kapalı kalmalısınız, evet anlıyorum para önemli ama vaka sayılarını görüyorsunuz dünyada ne olduğunu görüyorsunuz sağlık gidince hiçbiri lazım olmuyor; ayrıca çalışanlarımızın sağlığını da riske atıyorsunuz."

Yorumlar
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Doğru Söz 2020-03-19 23:51:25

Kapatılana ne ceza veriyorsunuz? Basit kaçak çalışma cezası mı? Yoksa salgın hastalık yayılmasına sebep olma mı? Yoksa milletin eve kapanmasını ve Devletin yüzmilyonlarca TL ekonomik kayba sepep olacak aldığı kararların boşa gitmesine sebebiyet cezası mı? Ne cezası? Neeeeeee?

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