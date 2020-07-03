Duruşma 6 Temmuz'da

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin (KTTB) yüksek riskli ülkelerden KKTC'ye karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi'ne (YİM) ara emri basvurusunun duruşması 6 Temmuz Pazartesi saat 10.00'da yapılacak.

KTTB Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yüksek riskli ülkelerden gelenlerin KKTC’ye karantinasız girişiyle ilgili kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için YIM'e çdava dosyalamıştı.

Başsavcalığın itiraz dosyalamasına olanak tanınması amacıyla dava bugüne ertelenmişti

Başsavcılık bugün itiraz dosyaladı. itiraz dosyalanan davaya Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.