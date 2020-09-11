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Duruşma 7 Ekim’e ertelendi

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasının ara emri duruşması 7 Ekim’e ertelendi.

11 Eylül 2020 Cuma 14:41
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Duruşma 7 Ekim’e ertelendi

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasının ara emri duruşması 7 Ekim’e ertelendi.

Universal Bankası, Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında 186 bin Euro’luk borcun 11 yıllık sürede 470 bin 360 Euro olduğu gerekçesiyle Soyer ve kefili Eşref Vaiz’e dava açmıştı. Borcu olan Ferdi Sabit Soyer’in adına hiçbir taşınmaz mal olmadığından, kefil olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için geçici ara emri alınmıştı. Mahkeme dün, taraflar arasında olumlu bir görüşme olması ve görüşmelerin tamamlanabilmesi için davayı 7 Ekim’e erteledi.

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