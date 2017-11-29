Dürüst'e sordular: "Hani Kasım ayında başlanacaktı?"

Diyalog'tan Teoman Turan'ın haberine göre, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, yarım kalan çift şerit yolun yapımı konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile hükümete yönelik tepkilerini dile getirdi.

Yol yapımının Kasım ayında başlayacağına ilişkin vaadlerin yerine getirilmediğini vurgulayan belediye başkanları, “Hem bizleri, hem de bölge halkını aldattılar” dedi. Bölgede nüfusun hızla artmasına karşın yol yapımının ihmal edildiğini vurgulayan belediye başkanları, günün belirli saatlerinde Girne-Alsancak arasında seyahat etmenin 40 dakikaya ulaştığını vurguladı.

Yolun, bölge halkı ve turizm bölgesi olması nedeniyle büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Belediye Başkanları, Lapta-Alsancak yolunun bir an önce çift gidiş-çift geliş yol olarak düzenlenmesini istediler.

Alsancak ve Lapta bölgesinin daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Lapta – Alancak yolunun yapılmaması nedeniyle meydana gelen sorunları, Diyalog gazetesiyle paylaştı.

Ataser’den Dürüst’e eleştiri

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak – Lapta yolunun yapılmamasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ü eleştirdi.

Ataser, “Bakan bir buçuk iki yıldır bizi kandırıyor. Bu yolu yapmayacaklarsa biz yapalım. Buradaki sıkıntı bizce çözülebilir sıkıntı. Her ne hal ise bu bölgeye karşı iyi niyetli olunmadığını gördüm” dedi.

Bölgenin adeta cezalandırıldığını savunan Ataser, “Bölge cezalandırılıyor gibi geliyor bana. Bu bizi üzüyor. Ama vatandaşı cezalandırdıklarının farkında değiller” ifadelerini kullandı.

Namsoy’un hedefinde hükümetler vardı

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da, geçmiş hükümetleri eleştirerek, Alsancak – Lapta yoluna ayrılan paranın başka yollarda kullandıklarını belirtti.

Son aylarda Alsancak-Lapta yoluyla ilgili olumlu gelişmelerin olacağını ümit ettiğini dile getiren Fuat Namsoy, ulaşımdaki sıkıntılardan dolayı, yatırımcıların bölgeyi tercih etmediğine dikkati çekti.

Konuşmasında Girne’den seçilen milletvekillerini eleştiren Namsoy, “Girne bölgesinin hangi partiden olursa olsun milletvekilliği görevi yapan kişilerde bu sorumsuzluğu buluyorum. Bu yolun olması konusunda duyarsız kalmışlarsa mecliste seslerini yükseltip de bu yolun yapılması için çalışma yapmadılarsa onu halkın değerlendirmesi lazım. Yol demek medeniyet demektir. Kalkınma demektir. Sosyalleşme demektir” dedi. Diyalog’a açıklama yapan belediye başkanları şunları aktardı:

Ataser: Bakan, Kasım ayı için söz verdi

Geçtiğimiz Ekim ayında Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst bölgemizi ziyarete geldi. Bize bu yolun ihalesine çıkılacağını söyledi. Girne Çevre Yolu Çatalköy, Esentepe, Karağaç Değirmenlik yolu bağlantısı ve son olarak da Alsancak yolunun da yapılacağını söyledi. Bununla ilgili konuşma olduğu için biz dedik ki öncelikle bizden başlayın. Çünkü bizim sıkıntımız çok büyük dedik. Bununla ilgili söz verdi. 10 Kasım’dan sonra Alsanca-Lapta yolundan başlanacak sözünü verdi. Fakat hiçbir gelişme yok. Üstüne üstlük havalar yağışlı, sıkıntılar çoğaldı. Trafik konusunda sıkıntılar var. Anayollardaki dükkanları su basıyor. Belediyenin döşediği yağmur su borularını derelere ulaştıramıyoruz. Çünkü yapılacak yolun ne kadar genişleyeceğini bilemiyoruz. Vatandaşla bizi karşı karşıya bıraktılar.

Bölgeye karşı iyi niyetli değiller

Buradaki sıkıntı bizce çözülebilir sıkıntı. Her ne hal ise bu bölgeye karşı iyi niyetli olunmadığını gördüm açıkçası. İnşallah sorunumuz çözülür ve tüm bölgenin sorunu olan yolumuzun yapılır ve vatandaş mutlu olur.

Alt yapı çalışması yapamıyoruz.

Sorunlar her geçen gün artıyor. Yapılaşmadan dolayı nüfus artıyor. Bunun yanı sıra trafik yoğunlaşıyor. Ana yola girişler çıkışlar çoğalıyor. Alt yapı çalışması yapamıyoruz. Yağmur ana yolu alıp gidiyor. Dükkanları evleri su basıyor. Yol çekilmesi ne kadar olacak bilemediğimiz için biz de bazı yatırımlarımızı yapamıyoruz.

Bakan bizi kandırıyor

Bakan birbuçuk iki yıldır kandırıyor. Bu yolu yapmayacaklarsa biz yapalım. Kendileri teknik eleman koyacaksa bizimle birlikte bir çözüm bulma açısında Karayolları Dairesi, Su Dairesi olur: Bunların teknik elemanları gelsinler, bizimle birlikte çalışalım ve birlikte iki belediye yapalım. İta amiri biz olalım. Bizim teknik elemanlarımız var. Donanımlıyız biz. Gerekirse yetişemediğimiz noktalarda dışarıdan hizmet alabiliriz

Bunları bakana söyledik. Bu yol yapılacak. Bu yol yapıldıktan sonra temizliği, bakımı, otoparkı, ışıklandırılması peyzajı bazı yerlerde cepler, duraklar bunları biz üstümüze alıyoruz. Bunları da söyledik. Hiçbir belediye bunları söylemiyor. Biz buna talibiz. Bir çözüme ulaşamadık. Bu bizi üzüyor.

Yeni birim fiyatlarla aynı müteahhit devam edebilir

Su konusunda alt yapı sorunu var. Sorun büyük değil. Bir müteahhide ihale etmişler. Müteahhite 50 bin TL vermişler çözemiyor bu sorunu. Çünkü yeni birim fiyatları ile uygula ve aynı müteahhitle devam et. Bunda sıkıntı olmaz. 2011 fiyatları 2017 fiyatlarına göre düşük. Su Dairesi’nin birim fiyatları belli. O birim fiyatlarına göre aynı müteahhide verilebilir. Aynı müteahhit su ötelemesiyle ilgili hazır. Elektrik Kurumu ile konuştuk. Telefon alt yapısındaki sıkıntıları çözelim dedik. Bence teknik değil başka bir sıkıntı var herhalde.

Bölge cezalandırılıyor

Bölge cezalandırılıyor gibi geliyor bana. Bu bizi üzüyor. Vatandaşı cezalandırdıklarının farkında değiller. Sivil toplum örgütleri bizimle birlikte hareket ediyor. Bunların bu yolu yapacakları yok. 2018 bütçesinde yol ile ilgili bir bütçe de yok. 2018’de de bu iş olacak gibi görülmez. Bizi kaosa sürüklüyorlar.”

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Namsoy: 3 senede bitecek bir proje

10 Kasım’da diğer yolların temeli atıldı o kapsamdadır bu yol. Bu 3 senede bitecek bir projedir. 6-7 sene önce çıkılan ihale şansızlıklar sonucunda bugüne kadar tamamlanamadı.

Geçmiş hükümetler bu yola ayrılan parayı aldılar başka yollarda kullandılar. Daha sonra bölgede bir halk inisiyatifi oluşturuldu. Oraya katıldık biz. Destek verdik. Alsancak belediyesi ile birlikte. Ertesi gün Alsancak Belediyesi çekildi ayrı hareket edeceğini söyledi. Bunun üzerine Türkiye’de Ulaştırma Bakanı ile görüşmeler yaptık KKTC Ulaştırma Bakanı ile. Oradaki görüşmelerde bu yolun hikayesi anlatıldı ve orada bir anlaşmaya varıldı. Çıkılan ihalelerin yüzde 20 kapsamı içerisinde bu yolun yapılacağı söz verildi, TC Ulaştırma Bakanı tarafından Ancak buradaki gerek elektrik, su borusu, gerekse telefon ötelemelerinin buradaki hükümet tarafından yapılması önerildi. Bize verilen bilgi ışığında da gerekli incelemeler ve ötelemelerin yapılmaya başlanacağı söyleniyor. Bu yola ayrılan para geçmiş hükümetler tarafından başka yollara aktarıldı.

Ümidi kesmiştik

Biz tamamen ümidi kesmiştik. Tekrar bu Kemal Dürüst’ün başkanlığında Türkiye ziyaretinde tekrar gündeme alındı. Tekrar para aktarımı yapıldı. Ancak yolla ilgili sorun yok. Şu anda ötelemenin yetkililer tarafından yapılması gerekir ki bu iş sonuçlansın. Aksi durumda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Girne’ ye ancak 45 dakikada varabiliyoruz. Hem sabahları, hem akşamları, hatta gün içinde de trafik sıkıntı olmaya başladı.

Yatırımcılar bölgeyi tercih etmiyor

Ulaşımdaki sıkıntıdan dolayı yatırımcılar bölgeyi tercih etmiyor. Turizm acenteleri bölgeyi tercih etmiyor. Tüm bunlar bizlere olumsuz olarak yansıyor. Ekonomik hayatımızda da sosyal hayatımıza da ciddi şekilde ekti ediyor. Bu yolun bir an önce yapılması konusunda takipçisi olacağız. Bu yolun tamamlanması ile bölgedeki kalkına da gelişme de o oranda büyüyecektir. Elektrik ve Su ötelemelerinde az bir iş kaldı. Telefon ötelemesi de yapılmalı. Bu işin olacağına inanıyorum.

Milletvekilleri ilgilenmedi

Buradaki esas sıkıntı halkı cezalandırma değil. Buradaki esas sıkıntı Girne bölgesinin hangi partiden olursa olsun milletvekilliği görevi yapan kişilerde bu sorumsuzluğu buluyorum. Eğer bölgesinde değişik partilerden 10 milletvekili varsa ve bu sorunla Girne’den seçilerek buraya geldi bu vekiller. Şimdi yeni seçim sistemi geldi. Bu yolun olması konusunda duyarsız kalmışlarsa mecliste seslerini yükseltip de bu yolun yapılması için çalışma yapmadılarsa onu halkın değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Ümitsiz bir vaka olarak bakılıyor.

İşler müteahhide verildi. O kapsamda yol yapılacak. Ciddi bir çalışma yapılırsa bu yol en geç bir yılda biter. Çünkü bu yol yaklaşık 7-8 kilometre. Yol demek medeniyet demektir. Kalkınma demektir. Sosyalleşme demektir.