Dürüst: “Geleceğe umutla bakılması gerekiyor”

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Gündem Kıbrıs Web TV’de yayımlanan ‘Yerli Yerinde’ programına konuk olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Dürüst, Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı

“ÜNİVERSİTELERİN ÜLKEMİZE KATKISI BÜYÜK”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Dürüst Kuzey Kıbrıs’taki bütün üniversitelerin ülkemize kültürel ve sosyal açıdan oldukça önemli olduğunu ifade ederek, ülkede hem turizm politikaları hem de yükseköğrenim politikaları ile esnafa büyük ölçüde katkı sağladığını kaydetti.

“GELECEĞE UMUTLA BAKILMASI GEREKİYOR”

“Siyasetten tamamen çekildiniz mi?” sorusuna cevap veren Dürüst, “Hiç kimse kolay kolay elini siyasetten elini çekemez. Kendi partim olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yakın ilişkilerim var. Genel Başkan olsun bakan arkadaşlar olsun sık sık bizleri ziyaret ediyorlar. Belki bizim deneyimlerimizden veya daha önce yaşadığımız bir takım olaylardan dolayı faydalanmak istiyorlar. Ülkeyi gözlemliyorum, her vatandaş gibi son zamanlarda yaşananlardan pek memnun değilim” şeklinde konuşarak geleceğe umutla bakılması gerektiğinden söz etti. Gerçekçi politikalarla ülkedeki insanların nefes alması için çalışmalar yapılması gerektiğinden bahseden Dürüst, “Anavatan Türkiye ilişkileri içerisinde karşılıklı dayanışma ile ilişkilerin götürülmesi gerekiyor” dedi.

“MUHALEFETTEN FAYDALANMAK GEREKİYOR”

Mecliste muhalefetin olması gerektiğini anlatan Dürüst, “Sevgili Tufan Erhürman deneyimli bir politikacıdır. Dolayısıyla iktidar hata yaparsa etik değerler içerisinde muhalefette doğal olarak hükümeti eleştirecektir. Tufan Erhürman, etik değerlere saygı duyan bir siyasetçidir. Bizlerde bakanlık dönemimizde eleştirilere maruz kaldık. Bu gibi durumlar normaldir” ifadelerini kullanarak muhalefet yapıldığı için iktidara zarar vermeyeceğini aksine faydalanılması gerektiğini belirtti.

“KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR”

14 yıl boyunca politika ile uğraştığını söyleyen Dürüst, öğrencilerin gelecek planlamalarına yönelik çalışmaları yapmayı sevdiğini belirtti. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin kendisini heyecanlandırdığından söz eden Dürüst, “Üniversiteler hiç durmadan bir dinamizm içerisinde önce kendimiz ile paylaşıp daha sonra halkla paylaşıyoruz” dedi.

“POLİKLİNİKLERİMİZ HALKA HİZMET VERİYOR, DİŞ POLİKLİNİKLERİ İSE 7/24 SAAT HİZMET VERİYOR”

Üniversite de ilk zamanlar 500- 600-700 bandında olup son iki yılda doktora öğrencileri ile birlikte 2 bin 500 civarında öğrenci sayısının olduğunu anlatan Dürüst, “Lefke Avrupa Üniversitesi ilk zamanlarda binler de öğrenci sayısı vardır. Dolayısı ile çok daha küçük bir üniversite olarak 2 bin 500 civarında olan öğrenci sayımız bu yıl daha fazla öğrencinin geleceğini ön görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Dürüst, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri üniversitesinin nitelikli eğitimler verilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydetti. Üniversite bünyesine ait polikliniklerin halka hizmet verdiklerini söyleyen Dürüst, diş polikliniklerinin ise 7/24 saat hizmet verdiğini belirtti.

“MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN ÜLKEMİZİ TANITMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Ülkedeki her üniversitenin dünyaya açılan bir pencere olarak gören Dürüst, “Ulaştırma Bakanlığı döneminde İletişim Bakanları toplantısında çok gurur duyduğum bir şey ile karşılaştım. Hem Sudi Arabistan hem de Pakistan’da İslam Konferansı Örgütü yeni ismi ile İslam İşbirliği Teşkilatı olup 57 Arap ülkesinden oluşmuştu ve bizlerde gözlemci olarak o toplantıya katılmıştık. O toplantıda 5 Bakan yanıma gelip ‘Ben sizin ülkenizdeki üniversitelerden mezunum” demişlerdi. Yanıma gelen 5 bakandan 2 tanesi Yakın Doğu Üniversitesi’nden 1 tanesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve 2 tanesi de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmuş. Ülkemizi tanımayan ülkelerin bizim ülkemizin diplomalarını tanıyor olmaları son derece önemlidir” ifadelerini kullanarak ülkemizdeki üniversitelerin başka ülkelerden gelen öğrencilerin mezun olduktan ülkenin tanıtılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

“BÖLGEDE NARENCİYE KONUSUNDA SIKINTILAR VAR”

Güzelyurt bölgesinde yetişen narenciye hakkında da görüşlerini anlatan Dürüst, “Bölgede narenciye konusunda bu yıl sıkıntılar yaşanıyor. Tarım Bakanlığımız elinden gelen katkıyı koymaya çalışıyor. Geçen yıl hem ürün fiyatı çok güzel gitmişti hem de sezon hiç hissedilmeden akıp gitmişti. Bu yıl dünyadaki değişiklikler, ekonomik ve enflasyon durumlarından dolayı üretim noktasında sıkıntılar yaşandı. Narenciye üreten kesim kazanması gerekeni kazanamadığı için bahçesine bakarken zorlanıyor” dedi.