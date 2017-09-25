Dürüst, Haspolat Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne götürecekleri hizmetle KKTC ekonomisine, dolayısıyla devletin güçlenmesine katkı sağlayacaklarına inanç belirtti.

Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek, ticaret merkezine yatırım yapan firma yetkilileriyle görüştü. Haspolat Yeni Ticaret Merkezi yöneticilerinden Mustafa Bulutoğluları’ndan, merkez hakkında bilgi alan Dürüst, merkezde yer alan firmaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dürüst’e ziyarette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz eşlik etti.

Haspolat Yeni Ticaret Merkezi ziyareti esnasında basına açıklamalarda bulunan Dürüst, ticaret merkezinde faaliyet gösteren firmaların en büyük ihtiyacı internet ve telefon hizmetlerini verebilmek amacıyla başlattıkları çalışmanın tamamlanarak ihale aşamasına geldiğini ve çok kısa bir süre sonra tamamlanarak, hizmete gireceğini belirtti.

ADSL2 VE VDSL2…

Kemal Dürüst, Hamitköy, Lefkoşa, Gönyeli Yenikent ve Girne’de bulunan 20 farklı noktaya kurulacak 12 Outdoor MSAN ve 13 Outdoor MSAN cihazlarıyla yeni şebeke üzerinden toplamda yaklaşık 14 bin 528 ses, 3 bin 328 ADSL2 ve bin 408 aboneye VDSL2 geniş-bant data internet hizmeti verilmesini hedeflediklerini söyledi.

Dürüst, kurulacak yeni şebekede, mevcut bölge santralleri ve saha dolapları arasındaki bakır kabloların yerine fiber optik kabloların kullanılması ve mevcut saha depolarının kaldırılarak, bu yerlere yeni nesil erişim sistemlerinin getirilmesiyle 16 megabit ile 70 megabit arası bant genişliğinde internet ve ses hizmeti verilmesini öngördüklerinin altını çizdi.

MSAN cihazı ile bölgede 256 ses abonesi, 64 ADSL2 ve 64 VDSL2 geniş-bant data/internet abonesine hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Dürüst, projenin ihalesinin tamamlandığını ve en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini kaydetti.

KKTC ekonomisinin merkezi olmaya aday bir yer olan Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren firmalara verilecek bu hizmetle KKTC ekonomisine katkı sağlayacaklarını da vurgulayan Dürüst, “Bu projeyle firma sahipleri iş yerlerini tabiri caizse raf raf evlerinde denetleyebilecekler” dedi.

Dürüst, proje kapsamında, aboneyle erişim sistemleri arasındaki mesafeyi en aza indirerek, mesafeden kaynaklanan problemleri sonlandırmayı ve altyapı yetersizliği sorunlarını ortadan kaldırılarak kısa zamanda mevcut abone sayısını hızla artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kemal Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne de böylesi bir hizmeti götürerek, özelde ekonomik kuruluşlara, genelde de KKTC ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Dürüst, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, ilgili tüm dairelerimizle birlikte, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne götüreceğimiz hizmetle KKTC ekonomisine, dolayısıyla KKTC’nin güçlenmesine katkı sağlayacağımız inancını taşıyoruz” şeklinde devam etti.