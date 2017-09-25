Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102270
ALTIN
149.488
DOLAR
3.5485
STERLİN
4.7858
EURO
4.2033
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Arabanın buzlu camlarını temizlerken iki kere düşünün!
Kış kapıda bu uyarıya dikkat!
Sünnet hastalıklardan koruyor
"Yanlış kişiyi sünnet ediyorlar, polis...

Dürüst, Haspolat Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti

Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne götürecekleri hizmetle KKTC ekonomisine, dolayısıyla devletin güçlenmesine katkı sağlayacaklarına inanç belirtti.

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:14
Dürüst, Haspolat Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne götürecekleri hizmetle KKTC ekonomisine, dolayısıyla devletin güçlenmesine katkı sağlayacaklarına inanç belirtti.

Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek, ticaret merkezine yatırım yapan firma yetkilileriyle görüştü. Haspolat Yeni Ticaret Merkezi yöneticilerinden Mustafa Bulutoğluları’ndan, merkez hakkında bilgi alan Dürüst, merkezde yer alan firmaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dürüst’e ziyarette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz eşlik etti.

Haspolat Yeni Ticaret Merkezi ziyareti esnasında basına açıklamalarda bulunan Dürüst, ticaret merkezinde faaliyet gösteren firmaların en büyük ihtiyacı internet ve telefon hizmetlerini verebilmek amacıyla başlattıkları çalışmanın tamamlanarak ihale aşamasına geldiğini ve çok kısa bir süre sonra tamamlanarak, hizmete gireceğini belirtti.

ADSL2 VE VDSL2…

Kemal Dürüst, Hamitköy, Lefkoşa, Gönyeli Yenikent ve Girne’de bulunan 20 farklı noktaya kurulacak 12 Outdoor MSAN ve 13 Outdoor MSAN cihazlarıyla yeni şebeke üzerinden toplamda yaklaşık 14 bin 528 ses, 3 bin 328 ADSL2 ve bin 408 aboneye VDSL2 geniş-bant data internet hizmeti verilmesini hedeflediklerini söyledi.

Dürüst, kurulacak yeni şebekede, mevcut bölge santralleri ve saha dolapları arasındaki bakır kabloların yerine fiber optik kabloların kullanılması ve mevcut saha depolarının kaldırılarak, bu yerlere yeni nesil erişim sistemlerinin getirilmesiyle 16 megabit ile 70 megabit arası bant genişliğinde internet ve ses hizmeti verilmesini öngördüklerinin altını çizdi.

MSAN cihazı ile bölgede 256 ses abonesi, 64 ADSL2 ve 64 VDSL2 geniş-bant data/internet abonesine hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Dürüst, projenin ihalesinin tamamlandığını ve en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini kaydetti.

KKTC ekonomisinin merkezi olmaya aday bir yer olan Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren firmalara verilecek bu hizmetle KKTC ekonomisine katkı sağlayacaklarını da vurgulayan Dürüst, “Bu projeyle firma sahipleri iş yerlerini tabiri caizse raf raf evlerinde denetleyebilecekler” dedi.

Dürüst, proje kapsamında, aboneyle erişim sistemleri arasındaki mesafeyi en aza indirerek, mesafeden kaynaklanan problemleri sonlandırmayı ve altyapı yetersizliği sorunlarını ortadan kaldırılarak kısa zamanda mevcut abone sayısını hızla artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kemal Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne de böylesi bir hizmeti götürerek, özelde ekonomik kuruluşlara, genelde de KKTC ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Dürüst, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, ilgili tüm dairelerimizle birlikte, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne götüreceğimiz hizmetle KKTC ekonomisine, dolayısıyla KKTC’nin güçlenmesine katkı sağlayacağımız inancını taşıyoruz” şeklinde devam etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkel'den koalisyon açıklaması
Merkel'den koalisyon açıklaması
2 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek yaralandı
2 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek yaralandı
Cumhurbaşkanı bir süre daha New York’ta kalacak
Cumhurbaşkanı bir süre daha New York’ta kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim