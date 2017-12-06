Dürüst talimat verdi, göreve döndüler!

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Taner Nusret, Müfettiş Savaş Gökdeniz ve Münür Gayi tamamen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün talimatıyla iş başı yaptılar.

Yasa, “evrakta sahtecilik” yapan kamu çalışanlarının görevden alınması için, ilgili bakanın Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurmasını öngörüyor.

Dürüst, Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurmak yerine, polis tarafından tutuklanarak sorgulanan üç sürüş ehliyeti müfettişinin göreve dönmesini tercih etti.

Bunun tamamen seçime yönelik olduğu ve özellikle tutuklandığı sırada Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olan Taner Nusret için, bakan Nazım Çavuşoğlu’nun da ricacı olduğu iddia ediliyor.

Olayın ortaya çıkması için yoğun çaba harcayan şoför okulu sahiplerinin de gelişmelerden rahatsız olduğu, konuyu Başbakan Hüseyin Özgürgün’e aktardığı öğrenildi.

İzin dolduruyorlar

“Evrak sahtelemek” gibi ciddi bir suçla yargılanan zanlıların görevden alınmaması, tam maaş alması ve bakan tarafından korunması ciddi şekilde sorgulanıyor.

Benzer olaylarda, ilgili bakanlık Kamu Hizmeti’ne yazı yazarak, suçlanan personelin açığa alınmasına ve yarı maaş alarak yargı sonucu bekleniyor.

Üç ismin korunması ve görevlerine iade edilmesi “perde gerisinde kim var, konuşmalarından mı korkuluyor, sahte işlemler bakan talimatı ile mi yapıldı?” gibi soruları beraberinde getiriyor.

Küpür altı:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil kayral, bakan Kemal Dürüst’e yazdığı yazıda, “Kamu personelinin görevden uzaklaştırma yetkisi bakanda” mesajı verdi