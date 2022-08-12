Dürüst Vatandaş Oğlak Hırsızlarını Polise Yakalattı

11.08.22 tarihinde saat 21.50 raddelerinde, Gazimağusa Derinya bölgesindeki bir ağıldan çaldıkları 3 oğlağı salon araç içerisinde kaçırmaya çalışan ve kendilerini görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine oğlakları olay yerinde bırakıp kaçan 4 zanlıdan biri olan Ö.F.A ayni akşam tespit edilerek tutuklanırken olayda kullanılan DD 656 plakalı salon araç da ayni akşam saklandığı yerde tespit edilerek emare alındı.

Zanlı bugün 12.08.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “sirkat” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 11.08.22 tarihinde saat 21.50 raddelerinde Gazimağusa Derinya bölgesinde S.A isimli şahsın ağılına yanında kardeşi ve isimleri belli başka 2 kişi ile birlikte giren zanlının ağıldan 3 adet küçük oğlağı sirkat ettikten sonra kardeşinin kullanımındaki DD 656 plakalı salon aracın arka koltuğuna yerleştirdikleri esnada oradan geçmekte olan ve kendilerini polise ihbar edeceğini söyleyen bir vatandaşın uyarısı üzerine sirkat etmiş oldukları 3 oğlağı araçtan geri indirip olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

Alınan ihbar doğrultusunda ayni akşam polisin gerek ağılda gerekse çevresinde sürdürdüğü titiz çalışma sonrasında olayda kullanılan salon aracın tespit edilerek emare alındığını belirten tanık, araç içerisinde yapılan incelemede arka yastık üzerinde hayvan gübresi ve kıllarının tespit edildiğini söyledi.

Ayni akşam sürdürülen tahkikatta zanlının tespit edilerek mesele ile ilgili tutuklandığını söyleyen tanık polis, olayı kabul etmesine rağmen ifade vermeyen, sadece beyanlarda bulunan zanlının vermiş olduğu tüm beyanların araştırıldığını ve doğru olmadıklarının belirlendiğine işaret etti.

Meselenin yeni olduğu, olaya karışan zanlının kardeşi yanında isimleri belirlenen diğer 2 kişinin aranmakta olduğunu gerek olay yerinde gerekse çevresinde inceleme ve güvenlik kamerası olup olmadığı yönünde araştırma yapılacak olması yanında alınması gereken ifadelerin mevcut olduğuna dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)