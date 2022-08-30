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Dürüstlüğü ile bilinen 5 burç

İnsanlar her zaman doğruları söylemez. Bazen yakın dostlarını ya da ailesini kırmamak adına yalan söylerler.

30 Ağustos 2022 Salı 23:23
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Dürüstlüğü ile bilinen 5 burç


İnsanlar her zaman doğruları söylemez. Bazen yakın dostlarını ya da ailesini kırmamak adına yalan söylerler. Ancak bazı insanlar sonucu ne olursa olsun doğruları söylemekten asla vazgeçmez. Onlar küçük beyaz yalanlardan nefret eder. Bu sebeple son derece güvenilir insanlar olurlar. Astrolojide de dürüst olmasıyla dikkat çeken burçlar var.

Herkes insan dürüst olamaz. Bazı insanlar hayatlarını sürdürebilmek için yalan söylemekten çekinmez. Ancak bazıları da her şeyi göze alarak doğruları söylemekten vazgeçmez.

Dürüst olmasıyla ünlü olan bu kişilere her zaman güvenilir. Astrolojideki en dürüst burçları bu yazımızda bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU

Koç burçları cesur olur. Hiçbir yüzleşmeden çekinmezler. Bu sebeple de yalan söyleme ihtiyacı hissetmezler. Doğru bildiği ne varsa lafı hiç dolandırmadan direkt olarak ve dürüstçe söyler.

Koç burçları başkalarıyla karşı karşıya gelmekten asla çekinmez. Düzeltebileceği bir durum varsa elini taşın altına koymaktan da geri durmaz

ASLAN BURCU

Aslan burcu kimseden korkmadan açıkça konuşur. Gösterişli yapısının göz korkutması bir yana, doğuştan şeytan tüylü olduğu için bile ona kimse karşı koyamaz.

Aslan burcu bir ortama girdiğinde hemen tüm dikkatleri üzerine çeker. Herkese çok sıcak davranarak kalpleri kazanabilir. Doğruları söylemekten asla vazgeçmez.

YAY BURCU

Yay burcu tamamen dürüstlükten yana olan burçlar arasında yer alır. Aklındakini hemen herkese söyler. Hiç kimseden bir şey gizlemezler.

Yay burçları bu sebeple asla yalan söylemez. Yay burcu savruk ve dikkatsizdir ki, söylediği yalanın elinde patlama olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle yalan söylemeye yeltenmez.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu düşündüğü her şeyi rahatlıkla ifade eder. İnsanlardan asla çekinmez. Kimsenin ne dediğini pek umursamaz. Bu sebeple yalan söylemek asla onlara göre olmaz.

Oğlak burcu insanı, mantığını ve ahlak pusulasını daha fazla önemser. Fazla hırslıdır, kuralcıdır ve yeri geldiğinde kısıtlayıcı davranır. Ancak doğruları söylemekten asla vazgeçmez.

KOVA BURCU

Kova burcu olanlar başına gelecekleri düşünmeden her şeyi dürüstçe söyler. İdealist bakışıyla her zaman doğruları savunur. İnsancıl tarafı tüm olaylarda ağır basar. Her zaman adaletli davranır.

Kova burçları tüm olayları mantığı ile çözmeye çalışır. Her olayı ayrıntısına kadar inceler. Doğrulardan vazgeçmeden çözüm önerileri üretir.

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BurçAstroloji
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