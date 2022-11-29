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'Düşük gelirli vatandaş ete ulaşamıyor'

Kasaplar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. 

29 Kasım 2022 Salı 12:10
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'Düşük gelirli vatandaş ete ulaşamıyor'



Birlik Başkanı Halil Akbıçak, Et konusunun uzunca bir zamandır gündemde olduğunu ve ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, azalan hayvan sayısıyla birlikte, fiyatların yükseldiğini ve bunun ete yansıdığını kaydetti. 

Güney Kıbrıs'tan ülkeye yüklü miktarda kaçak etin geldiğini söyleyen Akbıçak, hem sağlık hem de fiyast açısından bu durumun büyük dezavantaj oluşturduğunu kaydetti.

'Et fiyatlarını biz yükseltiyoruz sanıyorlar' diyen Akbıçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu durumları anlatmak için Tarım Bakanı Sayın Dursun Oğuz'la görüştük. Çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdik. Hayvan fiyatlarının sabitlenmesi, et fiyatlarının dengeye gelmesi ve kaçakçılığın önlenebilmesi açısından ithalata kontrollü bir şekilde izin verilmesi konusunda mutabık kaldık, bu durum yarın Bakanlar Kurulu'nda da gündeme alınacak" diye konuştu. 

'Düşük gelirli vatandaş ete ulaşamıyor' diyen Akbıçak, bu durumu da Bakana anlattıklarını, kendi elleriyle müşterilerini Güney'e gönderdiklerini kaydetti. Eti uygun fiyata satmak istediklerini belirten Akçbıçak, Perçembe günü güzel neticeler almayı umduklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kasaplar BirliğiEt Fiyatları
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