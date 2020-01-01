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Duygu Yücetan, tutuksuz yargılanacak

01 Ocak 2020 Çarşamba 14:18
Duygu Yücetan, tutuksuz yargılanacak

Girne'de 2017-2019 tarihleri arasında görümcesinin parasını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Işınsu Duygu Yücetan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşır huzurda bulunan zanlı Işınsu Duygu Yücetan’ın görümcesi olan müşteki Sedef Yücetan’ın evinin önce yedek anahtarını çaldığını ve daha sonra evinde dolap içerisinde muhafaza ettiği çantasından farklı tarihlerde para çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının söz konusu suçu işlediğinin görümcesinin söz konusu dolap içerisine ve odaya gizli kamera yerleştirmesi sonucunda ortaya çıktığını ve müştekinin şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyette müştekinin farklı tarihlerde çantasından yaklaşık 14 bin TL çalındığı beyanında bulunduğunu belirttiğini bu yönde araştırma yapıldığını tutuklanan zanlının tasarrufunda 3900 TL para bulunduğunu ayrıca söz konusu ikametgâhında yedek anahtarının tespit edildiğini de aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini ancak yaklaşık 2 yâda 3 bin TL para çaldığını iddia ettiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 kefilin 150’şer bin TL imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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