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Duyuru... Demirbaş satışı yapılacak!

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi (Şirketler Mukayyitliği) 8, 9 ve 10 Haziran günleri mesai saatleri içerisinde, tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait masa, sandalye, dolap, market ekipmanları ve ofis malzemelerinin satışını yapacak.

03 Haziran 2022 Cuma 15:04
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Duyuru... Demirbaş satışı yapılacak!

Demirbaşların satışları,  8 Haziran Çarşamba ve  10 Haziran  Cuma  günleri  09:00 - 13:00  saatleri  arası,  09  Haziran  Perşembe  günü  de  09:00 -  15:00  saatleri  arası  Eti  Ambarı  ( Kıbrıs  Sigorta  yanı )  Lefkoşa'da  yapılacak.

Satış bedelinin peşin ödeneceği belirtilen açıklamada, ödemeyi çek ile yapmak isteyen  alıcıların, bu  maksatla  keşide  ve  tanzim  edecekleri  çeklerin,  KKTC  mevzuatına  tabi  olan banka  garantili  veya  Good  For  Payment  kaşeli  çekler  keşide  ve  tanzim  etmek sureti  ile  ödeme  yapabilecekleri ifade edildi.

Demirbaşların bulundukları yerden teslim alınıp taşınmaları,  bakım ve onarımları için gerekli olabilecek her türlü masrafın alıcıya ait olacağı kaydedilen açıklamada, satılan demirbaşın değişimi ve iadesi olmayacağı belirtildi.

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