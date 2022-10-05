Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107

Düzenleme Resmi Gazete'de...

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:49
545 Okunma
Düzenleme Resmi Gazete'de...



Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa'da 27 Kasım 2022 olan seçim tarihinin, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 25 Aralık 2022 olarak düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle halkın bilgisine getirdi.

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Tasarıyla, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’da 27 Kasım 2022 olarak yer alan yerel seçim tarihinin, Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Aralık 2022 olarak değiştirilmesini düzenliyor.

Son Güncelleme: 05.10.2022 10:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: “Rumların silahlanması ve ABD ile askeri iş birliği her türlü çözümü imkânsızlaştırıyor”
Savaşan: “Rumların silahlanması ve ABD ile askeri iş birliği her türlü çözümü imkânsızlaştırıyor”
Yurdan Cansoy hayatını kaybetti
Yurdan Cansoy hayatını kaybetti
7 saatlik elektrik kesintisi!
7 saatlik elektrik kesintisi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim