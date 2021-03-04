“DÜZENLEMELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hilarion Kalesi ve bölgesinin kültürel mirasın ve tarihi zenginliğin en önemli simgelerinden biri olduğunu ve KKTC’nin milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Böyle önemli bir yerin korunması için devletin elinden geleni yapmakta olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hasarın yıldırım düşmesi sonucu oluştuğuna, çıkan yangınla ilgili herhangi bir ihmalin olmadığına işaret etti.

St. Hilarion bölgesinde Kıbrıs Türk halkının ve mücahitlerin verdiği mücadele bakımından kalenin önemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bin senedir tarihin bekçiliğini yapan ve Doğu Akdeniz’e hakimiyeti olan tarihi kalenin korunması için ilgili kurumların gerekli düzenlemeleri yapacağını, kendisinin de bu düzenlemelerin ve çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1995 yangınında da ahşap olması nedeniyle kalenin kafeteryasının yandığını hatırlatarak, sık sık yıldırım düşen bir bölge olması nedeniyle yapının güçlendirilmesi için çevreye uyumlu bir alternatif düşünülmesi gerektiğini dile getirdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, itfaiyenin olağanüstü şartlarda en yüksek bölgelerden biri olan bölgede yaptığı çalışmalarla, yangının yayılmasını engellediğini ve KKTC’de böyle afet durumlarında hızlıca mobilize olunduğunun gösterildiğini belirterek, tüm itfaiye çalışanlarına, Sivil Savunma Teşkilatı’na ve Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı çevik güçlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “BİZİM DURUŞUMUZ AÇIK VE NETTİR”

Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamaları ile ilgili bir sorusu üzerine, siyasi gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, son gelişmelerle birlikte Kıbrıs’ın eski Kıbrıs olmadığını, Doğu Akdeniz’in de eski Doğu Akdeniz olmadığını belirterek, AB, BM ve çeşitli yabancı ülkelerin misyon şeflerinin yaptıkları ziyaretlerde Kıbrıs’ın önemini vurguladıklarını ve Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya katkı koymak istediklerini söylediklerini kaydetti.

“Öz vatanımız olan Kıbrıs, ve üzerine titrediğimiz KKTC’nin güçlenmesi, gelişmesi ve kalkınması için Anavatan Türkiye ile birlikte yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na teşekkür etti.

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmî toplantısı öncesi birtakım hazırlıkların ve Türkiye Cumhuriyeti ile istişare toplantılarının yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim duruşumuz açık ve nettir” dedi ve artık Kıbrıs’ta federal temelde bir anlayışın sonuçsuz kaldığını ve 50 yıldır görüşülen süreçlerde karşı tarafın niyetinin ortaya çıktığını belirtti.

“TERAZİ LEHİMİZE DÖNMÜŞTÜR”

Cumhurbaşkanı Tatar, artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin çeşitli alanlarda iş birliği yapabileceği bir anlaşmanın altını çizdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının önemine işaret ederek, garantör ülke, bölgenin en güçlü ülkesi ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek savundukları politikada daha güçlü bir pozisyonda bulunduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu politikanın savunmasında hem Kıbrıs Türk tarafının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli girişimleri yaptığını söyleyerek, “Terazi lehimize dönmüştür. Çıtayı yükseltmişken, bu politikayı bu şekilde savunmak en doğrusudur ve bunu yapacağız” dedi.

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