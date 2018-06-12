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"Düzenlenen yasa çalışanın haklarına halel da getirir"

Kamu-Sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı için ilgili tüm kesimlerin yer alacağı bir çalışma başlatılmasını önerdi...

12 Haziran 2018 Salı 15:30
"Düzenlenen yasa çalışanın haklarına halel da getirir"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), kamuda reform için öngörülen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na yönelik, ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bir çalışma başlatılmasını talep etti.

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Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, yasadaki düzenlemenin çalışanın haklarına olumlu katkılar sağlayacağı gibi, çalışanın haklarına halel da getireceğine inandıkları belirtildi.

Açıklamada, “Sendika olarak talebimiz; bu sürecin hızlı ilerleyebilmesi için tüm tarafların da içinde yer alacağı bir çalışmanın bir an önce başlatılmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemelerin doğru çalışmalar yapılmadan yasallaşması durumunda geri dönüşü olmayan tahribatlar oluşabileceği ifade edilen açıklamada, ilgili tarafların hem şimdiki düzenleme hem de tasarının alacağı son şekli konusunda görüşlerinin alınması gerektiği ifade edildi.

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