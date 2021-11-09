Düzensiz çalıştığı için işçinin boğazını sıkıp sağ el orta parmağını kırdı

Gazimağusa’ da bir inşaat şirketinde çalışmakta olan yabancı uyruklu M.A.S.H isimli şahsı inşaat malzemelerini dağınık kullandığı nedeniyle darp edip sağ elini bükmek suretiyle orta parmağının kırılmasına neden olan Y.K (E-35) şikâyet üzerine 08.11.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 09.11.21 tarihinde vahim zarar ve darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı yasaklanarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Canberk Sağer’ i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 08.11.21 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan Bangladeş uyruklu M.A.S.H’ in, inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesiyle zanlı tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darp edildiğini, ardından müştekinin sağ elini bükmek suretiyle sağ el orta parmağının kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını belirten tanık polis mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığına değindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 6 bin T.L nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin zanlı lehine 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.