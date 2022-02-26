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Düzkaya-Çetinkaya maçı sonrasında hakem Bulut darp edildi

Düzkaya-Çetinkaya maçının ardından hakem Necmi Bulut darp edildi

26 Şubat 2022 Cumartesi 20:27
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Düzkaya-Çetinkaya maçı sonrasında hakem Bulut darp edildi
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Futbol Birinci Lig’de bugün oynanan Düzkaya ile Çetinkaya maçı sonunda hakem darp edildi. Düzkaya’nın lider Çetinkaya’yı Mete Sağır’ın golüyle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yardımcı hakem Necmi Bulut darp edildi. Maç sonrası Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Osman Dinler’le Radyo Futbol programına aktarıldığı şekilde maçın tamamlanmasının ardından Düzkaya elde ettiği galibiyete tribünler önünde sevinirken Çetinkaya camiasından olduğu ileri sürülen bir grubun sahaya girerek yardımcı hakem Necmi Bulut’a saldırdığı ve darp ettiği belirtildi.

Nihat Bağcıer Stadı’nın batı tarafında bulunan restoranda maçı takip eden ve Çetinkaya camiasından olduğu belirtilen bir grup maçın tamamlanmasının ardından arka bölümde bulunan halı sahanın tarafından sahaya girdiği, yaşanan arbedede Necmi Bulut’u darp ettiği ifade edilen yayında Bulut’un kulaklığının kırıldığı ve alnının sol tarafında kanama olduğu aktarıldı. Bu gelişme sonrasında Bulut’un şikayetçi olacağı da belirtildi.

Son Güncelleme: 26.02.2022 21:53
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