Düzkaya'da 1 futbolcu pozitif

Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün futbol takımına (A Takım) mensup bir futbolcunun dün yapmış olduğu Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 05/07/2021 Pazartesi (bu akşam) saat 20:00’de yapmayı planladığımız Genel Kurulumuzu, İlgili mercilerle istişare ederek A takıma mensup futbolcuların ve yöneticilerin temaslı olma riskinden dolayı tetkiklerinin yapılması ve yasal prosedürlerin sonuçlanmasından sonra Genel Kurulumuzu 26/07/2021 Pazartesi Saat 20:00’de yapacağımızı tüm üyelerimize ve Kamuoyuna duyururuz.



Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü

Yönetim Kurulu