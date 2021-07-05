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Düzkaya'da 1 futbolcu pozitif

Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, A takımdan bir futbolcunun Covid 19 testinin pozitif çıktığı açıklandı...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:17
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Düzkaya'da 1 futbolcu pozitif

Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün futbol takımına (A Takım) mensup bir futbolcunun dün yapmış olduğu Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 05/07/2021 Pazartesi (bu akşam) saat 20:00’de yapmayı planladığımız Genel Kurulumuzu, İlgili mercilerle istişare ederek A takıma mensup futbolcuların ve yöneticilerin temaslı olma riskinden dolayı tetkiklerinin yapılması ve yasal prosedürlerin sonuçlanmasından sonra Genel Kurulumuzu 26/07/2021 Pazartesi Saat 20:00’de yapacağımızı tüm üyelerimize ve Kamuoyuna duyururuz.
         

Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü
         Yönetim Kurulu

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:24
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