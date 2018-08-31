Düzova’da Kuzu Hırsızlığı

Polis dün akşam saat 23.30 sıralarında Haspolat’ta operasyon gerçekleştirdi. S.K.’nin (E-33) van aracında çalıntı olduğundan şüphelenilen 5 kuzu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ileri soruşturmada, S.K.(E-33) ile A.A.’nın (E-16) bahse konu kuzuları dün akşam 20.30 sıralarında Düzova’da Mehmet Okduman’a ait ağıldan çaldığı tespit edildi.

Söz konusu kişilerin geçtiğimiz Nisan ayında Haspolat’ta Mustafa Dağaşaner’e ait ağıldan iki ayrı kez toplamda 15 kuzu daha çaldıkları saptandı. S.K. ile A.A. tutuklandı

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GÜZELYURT’TA DARP VE KASTİ HASAR… 1 TUTUKLAMA VAR

Güzelyurt’taki bir barı kasti hasara uğratan ve iş yerini sahibini darp eden kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay dün akşam Güzelyurt’taki “A Bar”da oldu. K.K.(K-28) alkollün etkisiyle ve kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle kasti hasara da uğrattığı iş yerinin sahibini darp etti. K.K. tutuklandı