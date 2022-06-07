Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

E-devlet altyapısı için yasa önerisi hazırlandı!

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekilleri tarafından sunulan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

07 Haziran 2022 Salı 11:38
155 Okunma
E-devlet altyapısı için yasa önerisi hazırlandı!
banner48

Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili görüş ve öneriler önerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Önerinin genel gerekçesi şöyle:

“KKTC’de dijital dönüşümün oluşturulması ve geliştirilmesi, bilgi toplumu insanının (vatandaş) devlet kurumlarındaki işlevlerini elektronik ortamda rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapabilmesi, kurumlar arası bilgi alışverişinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte uyum içinde çalışabilmesi gereksiz kaynak israfının önlenmesi, personel verimliliğinin artırılabilmesi, yazılım-donanım-hizmet alımlarında ayniyatın sağlanabilmesi amacıyla e-devlet yapısının oluşturulması için düzenleyici ve denetleyici bir organ olarak Dijital Dönüşün ve E-Devlet İdaresi’nin oluşturulması amaçlanıyor.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş konusunda, AKPM'ye rapor sunulacak!
Maraş konusunda, AKPM'ye rapor sunulacak!
Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!
Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!
Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!
Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim