E-Devlet Binası ve Lefkoşa Kuzey Yolu Temeli 20 Temmuz’da Atılacak, Hastane 15 Kasım’da

Saner, temmuz ayı itibariyle KKTC’nin yüzde 70’inin aşılanmış olacağını, yüksek öğrenimin eylül ayında yüz yüze eğitime başlayabileceğini, 100 milyon TL’lik değişik ihaleler açılacağını ve Güzelyurt Ovası’na su temini tünelinden geçecek suyun dağıtımı için de 100 milyon TL’lik ihalenin serbest bırakıldığını açıkladı.

Başbakan Ersan Saner bugün Başbakanlık’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında teşvikler ve yapılacak ödemelerle ilgili bilgi verdi.

TEMMUZ İTİBARİYLE KKTC’NİN YÜZDE 70’İ AŞILANMIŞ OLACAK

Başbakan Saner, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkeyi de derinden etkilediğini belirterek, salgını en iyi şekilde atlatabilmek için hükümet olarak bir dizi karar alıp birçok projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

KKTC’nin dünyada Kovid-19 salgınını en rahat geçiren ülkelerin başında geldiğini ifade eden Saner, gerek hastalığa yakalanan gerek bu hastalıktan yaşamını yitiren insan sayısına bakıldığında dünyadaki ilk on ülke arasında olduğunu vurguladı.

Saner, sağlıkta elde edilen başarıyı, hazırlanan plan ve programlarla ekonomik anlamda da daha iyi konuma taşıyacak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Ülkenin lokomotif sektörü olarak nitelenen turizm ve yüksek öğrenimle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Saner, 23 Aralık’ta ilk TC ziyaretini gerçekleştirdiğinde, Covid-19’un etkilerinden kurtulmak için hedeflerinin 500 bin doz aşı olduğunu bugün bu hedefi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Saner, temmuz ayı sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 70’inin aşılanmış olacağını söyleyerek, eğitim ve turizm sektöründe çalışanların tümünün 25 Haziran itibariyle aşılandığını belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM EYLÜLDE

Bu adımlarla daha çok turist kabul edebileceklerini ve en önemli hedeflerinden olan yüz yüze eğitimin de eylül ayından itibaren gerçekleşebileceğini söyleyen Saner, “dünyada birçok ülkede henüz aşıya ulaşılmamışken KKTC halkının temmuz sonuna kadar yüzde 70’inin aşılanmasına katkı koyan TC’ye teşekkür ederiz” dedi.

2 TEMMUZ’A KADAR TESLİM EDİLEN ÜRÜNLERİN BEDELLERİ PEŞİN ÖDENECEK

Saner, ülkede üretim yapanlara ve orta ve küçük işletmelere yaptıkları katkıların da devam ettiğini belirterek, bu dönem içerisinde özellikle kuru ziraatla uğraşan tarım çalışanlarına, ürünlerini 2 Temmuz Cuma gününe kadar Toprak Ürünleri Kurumuna teslim etmeleri halinde, ürün bedellerinin peşin ödenebilmesi için de gerekli imkanlar yaratılmıştır” dedi.

Salgınla mücadele ederken desteklerin yanında altyapı yatırımlarına da devam ettiklerini söyleyen Saner, Lefkoşa Kuzey Çevre yolunun tamamlanarak 20 Temmuz’da hizmete açılacağını, İskele-Bafra ve Değirmenlik-Çatalköy, Lefke-Güzelyurt bölünmüş yolların da tamamlanması için çalışıldığını kaydetti.

Saner, 2021-2022 yıllarını kapsayan, 322 kilometre köy yollarının yenilenmesiyle ilgili 140 kilometrelik bölümünün ihalelerinin tamamlandığını belirterek, bir kısmının yer tesliminin yapıldığını kalanının da en kısa sürede başlayacağını söyledi.

E-DEVLET BİNASI VE LEFKOŞA KUZEY YOLU TEMELİ 20 TEMMUZ’DA ATILACAK, HASTANE 15 KASIM’DA

E-Devlet binasının ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun temellerini de 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında atmayı planladıklarını söyleyen Saner, en büyük hedefleri olan (1,5 futbol sahası genişliğinde ve uzunluğunda) 500 yatak kapasiteli devlet hastanesi projesinin temellerini de 15 Kasım 2021’de atmayı planladıklarını söyledi.

KKTC ile TC arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında ilk etapta 100 milyon TL’nin tutarında değişik ihaleler açılacağını söyleyen Saner, geçen hafta gerçekleştirdiği TC ziyareti kapsamında Güzelyurt Ovası’na su temini tünelinden geçecek suyun dağıtımı için 100 milyonluk ihalenin de serbest bırakıldığını açıkladı.

Saner, imzalanan protokol çerçevesinde 2021 yılında KKTC’ye aktarılan 100 milyon TL’lik değişik ihalelerin açılacağının müjdesini de verdi.

Saner açılacak ihalelerle ilgili bilgileri de şöyle sıraladı:

“KKTC’de açılacak ihaleler çerçevesinde, KKTC Karayolları’nın Master Plan uygulama projesi için 4 Milyon TL, yol yapım ve bakım projesi için 11 milyon TL, belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi 30 milyon TL, organize sanayi bölgeleri altyapı inşaatına katkı projesi için 9 milyon TL, eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi ve katkı projesi için 6,4 milyon TL, Polis Teşkilatı’nın güçlendirilme projesi için 5 milyon TL, DAÜ ve LAÜ yatırım giderlerine katkı projeleri için 6 milyon TL, proje destekli tarımsal kısmi hibe programı için 3 milyon TL, sanayici ve küçük esnaf ve zanaatkara yönelik proje destekli kısmi hibe programı için 3 milyon TL, turizm projelerine kısmi hibe programı için 3 milyon TL, Girne Öğretmenevi tamir bakım ve onarım projesi için 3 milyon TL ve diğer projeler diye adlandırılan, bitki ve hayvancılık üretimi destekleri, ormancılık destekleri eğitim ve kültür destekleri, AR-GE ve girişimcilik destekleri için de 16.4 milyon TL”

90 MİLYON TL HİBE

Saner, KKTC ile TC arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak 90 milyon TL’lik katkının sektörlere göre dağılımını da şöyle açıkladı;

Toplam 6 bin 949 çiftçi, arıcı ve balıkçıya 10 milyon TL, elektrik bağlantısı altyapısı için 3 bin gerçek ve tüzel kişiye 5 milyon TL, salgından etkilenen 8 bin 700 esnaf ve zanaatkara başvuruyla 15 milyon TL, sanayicilere kalite belgesi, fuar, pazarlama ve navlun için 3 milyon TL, turizm salgın desteği olarak 95 küçük otel, 550 restoran, 162 acente ve 43 rehbere 15 milyon TL hibe verilecek.

Saner, bunların yanı sıra, zor durumdaki yaklaşık 4 bin kişiye 6 milyon TL, Geçitkale itfaiye ve karakol binası ile engelsiz yaşam evi yapımı projeleri ve sivil toplum kuruluşlarına ödemeler ve projeler için de 60 milyon TL ayrıldığını ifade ederek KKTC ODTÜ, İTÜ ve Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi için de toplam 30 milyon TL katkı yapılacağını söyledi.

Başbakan Saner, hibe katkıları ve ihaleler için gerekli açıklamanın 15 gün içinde yapılacağını belirterek, finansman desteği sağlanmasına katkı yapanlara teşekkür etti.