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e-Devlet için 3 istihdam yapılacak

Başbakanlık, E-Devlet projesi kapsamında bilişim ve yazılım alanlarında sözleşmeli olarak 3 uzman istihdam esileceğini açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:54
e-Devlet için 3 istihdam yapılacak

Başbakanlık, E-Devlet projesi kapsamında bilişim ve yazılım alanlarında sözleşmeli olarak 3 uzman istihdam esileceğini açıkladı.

E-Devlet Yürütme Kurulu, istihdamla ilgili münhal yayınladı.

İşte o münhal

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIK
E—DEVLET YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI

MÜNHAL DUYURUSU

E-Devlet Projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Ağları ve Bilgisayar Güvenliği, Yazılım Geliştirme ve Veri Tabanı Yönetimi konularında olmak üzere 3 (Üç) sözleşmeli personel istihdamı için müracaat kabul edilmektedir.

Sözleşmeli Personel aylık ücretleri, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına tabi olup başlangıç olarak  3 Sınıf 1. Kademedir.

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz isteklilerin en geç 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 12.00’a kadar, Başbakanlık e-Devlet Yürütme Kurulu’na müracaatları gerekmektedir.

Yazılı sınav hakkında bilgi, sınav yeri ve zamanı bilahare başvurusu uygun görülen kişilere bildirilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ile yapılacak mülakat sonucu bu göreve alınacak personel belirlenecektir.

Aranan nitelikler ve başvuruda istenilen belgelere http://edevlet.gov.ct.tr/tr-tr/munhal.aspx web adresinden ulaşılabilir.

Başvurular  şahsen Başbakanlık'da bulunan E-Devlet Çağrı Merkezi odasına yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
E-DevletStihdamHaberKKTC
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