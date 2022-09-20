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“E-vize ülkeye girişlere sıkı denetim getirecek”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunmasına yönelik atılan adımların en önemlisi olarak değerlendirdikleri “E-Vize Otomasyon Sistemi” ile ne murat edildiğini ve devreye girmesiyle birlikte ne gibi kazanımlar elde edileceği hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2022 Salı 11:28
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“E-vize ülkeye girişlere sıkı denetim getirecek”


İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Yürütülen çalışmalardan biri olan E-Vize Otomasyon Sistemi ile bir süre önce ülke huzurunun sağlanması adına başlattılan; Muhaceret Sistemlerinin yenilenmesi, ülkede kayıtlılığın sağlanması, suç ve suça karışmış yabancıların deport edilmesi ve muhaceret sistemlerinin güncellemesine paralel olarak ülkeye girişlerin kontrol altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.

TEMEL VİZYONUN EN ÖNEMLİ AYAĞI “E-VİZE OTOMASYON SİSTEMİ”

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına göreve geldikleri ilk günlerden itibaren çok yönlü bir çalışma sürdürüldüğünü, bu konuda ortaya koydukları temel vizyonun en önemli ayağını oluşturan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi için bakanlık olarak tüm teknik çalışmaları tamamladıklarını, projenin ihaleye aşamasına hazır hale getirildiğini ve kısa süre önce de Maliye bakanlığından 255 Bin 500 dolar bedelle ihale edilecek projenin bütçe onayının alındığını, E-Vize Otomasyon Sisteminin devreye girmesiyle de ülkeye girişlere sıkı denetim getireceğini açıkladı.
Bu bağlamda yurt içinde yürütülen denetimlerle 4 ayda 1500 kişinin düzensiz kalmaktan veya suça karışmaktan dolayı deport edildiğini, Muhaceret Sistemlerinin yeniden yapılandırılması için ilgili paydaşlarla toplantılar yapıldığını ve kayıtlılığın sağlanması adına son bir şans olarak kapsamlı bir Muhaceret Affı hazırlandığını da belirten Bakan Öztürkler, “tüm çalışmalarımızın meyvesini toplayacağımız ve suç oranların da düşmesinde etkili olacağına inandığım, ülkeye girişlerin çok daha sıkı şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacak ‘E-Vize Otomasyon Sistemi’nin uygulamaya sokulmasıyla da bu hususlarda önemli bir yol almış olacağız”dedi.

KİŞİLER ÜLKEYE GELMEDEN “E-VİZE KONTROL OFİSİ”NİN SÜZGECİNDEN GEÇEÇEK

Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi ile ülkeye gelecek olan yabancı kişilerin bilgilerinin önceden kontrol edilerek, daha adaya gelmeden ön kontrollerinin yapılarak sınır güvenliğinin artırılacağını ve kişilerin kayıt altına alınacağının altını çizdi.

E-Vize uygulaması ile kamu güvenliği için sakıncalı olan bir kişi daha adaya gelmeden önce bilineceğinden yıllardır sınır dışı için de devletin kasasından çıkan yüksek bedellerin de ortadan kalkacağina dikkat çeken Öztürkler, “ayrıca yapılan teknik çalışmalarla ileriye yönelik olarak da E-Devlet yapısının önünün açılacağını ve eksik olan yapının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
E-Vize Otomasyon Sisteminin işleyişi hakkında da bilgi veren Bakan Öztürkler, “E-Vize Sisteminin devreye girmesiyle, İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinden, E-Vize portalına giriş yapılarak gerekli evrakların yüklenerek, resmi e-Vize formunun doldurulmasından sonra yedi farklı kurumumuzdan oluşacak ‘E-Vize Kontrol Ofisi’nin yani Nüfus Kayıt Dairesi, Muhaceret Dairesi, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Vergi Dairesi tarafından başvuruların sistem üzerinden kontrol edilerek, bir süzgeçten geçirileceğini belirtti.

KAMUDA UZUN KUYRUKLAR AZALTILARAK ELEKTRONİK İŞLEMLER DÖNEMİNİN KAPISI AÇILACAK

Kontrol Ofisi tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra yasal olarak uygun olan başvuru sahiplerine vizelerinin online olarak verileceğini ifade eden Öztürkler, “E-Vize sisteminin oluşturulmasında Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımızın önemli katkıları olmuştur. Bu işbirliği sayesinde kurulan yapı ile yedi farklı kurumumuzdan oluşacak ‘E-Vize Kontrol Ofisi’nin entegre sistemlerle çalışması sağlanacak, yabancı kişilerin verileri ve sistemler üzerindeki tüm kişi verileri tekilleştirilerek e-devlet için önemli bir adım atılmış olacaktır”dedi.

E-Vize Otomasyon Sisteminin oluşturacağı temel yapı sayesinde, ileri aşamalarda sağlanacak sistemler arası tam entegrasyon ile de E-Devlet kapısı üzerinden elektronik işlemlerin kolayca yapılabileceğine dikkat çeken Bakan Öztürkler, yıllardır şikayetçi olduğumuz, kamu kurumlarında iş yapmak isteyen kişilerin oluşturduğu uzun kuyrukların azaltılarak elektronik işlemler döneminin kapısının açılacağını ifade etti.

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