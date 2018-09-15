East Med için imzaların yılsonuna kadar atılması bekleniyor

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri Bakanlarının, Kudüs’te yaptıkları toplantıda, doğalgazı Doğu Akdeniz bölgesinden Avrupa’ya taşıması planlanan East Med adlı projenin hayata geçirilmesine ilişkin rota konusunda görüş birliğine vardığını yazdı.



Haberde edinilen bilgilere göre imzaların yıl sonuna kadar atılması hedefinin konulduğu belirtildi.



Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’den teknokrat heyetlerinin bu hafta İsrail’de biraya geldiğini kaydeden gazete, heyetlerin, boru hattıyla ilgili konuları görüştüklerini aktardı.



Gazete, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşme sırasında boru hattı ve projenin önemine ilişkin yaptığı açıklamaların, projenin hayata geçirilmesine başlanabileceğine dair teknokratlardan aldığı olumlu mesajlar sayesinde yapıldığını belirtti.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Netanyahu’nun ikili düzeyde yaptığı görüşmede enerji konusu dışında bölgedeki gelişmelerin ele alındığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgileri aktardığını yazdı.



Habere göre, ileri sürülen “Türk kışkırtmaları” konusunda Netanyahu, Ankara’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde “egemenlik haklarını” sorguladığında, İsrail de dahil, komşu ülkelerle imzalanan anlaşmaları da sorguladığı iddiasında bulundu.



Öte yandan haberinin devamında Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının, Mısırlı mevkidaşları Samih Şukri ile görüşmek üzere Mısır’a gittiğini belirten gazete, enerji ve diğer ülkelerin de katılımıyla müttefiklerin derinleşmesi ve güçlenmesi konularının ele alındığını yazdı.



Bilgilere göre Güney Kıbrıs’ın iki hedef yönünde çalıştığını belirten gazete, bunlardan birinin, üçlü işbirliğin bugünkü şeklinde korunması, diğerinin de buna başka ülkelerin de katılması yönünde olduğunu aktardı.



Gazete, Dışişleri Bakanı Hristodulids’in eylemlerinden ortaya çıktığı üzere, Mısır ile işbirliği yapılmasına olumlu bakan Fransa gibi Avrupa ülkelerinden ilginin olduğunu savundu.



“İŞBİRLİKLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HEDEFİ”



Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Hristodulidis’in katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, enerji konusunda, diğer ülkelerle üçlü mekanizmaların güçlenmesine yönelik Ad Hoc komitelerin yaratılmasını hedeflediğini belirtti.



Hristodulidis, bu çabaya AB dışında diğer ülkelerin de katkı koyma ihtimalinden söz etti.



Netanyahu’nun üçlü görüşme sırasında Ankara ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği mesajı yorumlamaya çağrılan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlalinin, Güney Kıbrıs’ın sınırların belirlenmesine ilişkin komşu ülkelerle imzaladığı anlaşmaların da ihlal edilmesi anlamına geldiğini savundu.



Netanyahu’nun açıklamasının çok önemli olduğunu belirten Hristodulidis, Netanyahu’nun bunu açıkça ilk kez söylemediğine de dikkat çekti.



Hristodulidis, üçlü görüşmede bir adım daha fazla atılması gerektiği üzerinde durulduğunu belirterek, bu üçlü görüşmelerin, daha somut sonuçlar elde edilmesi için çok belirleyici bir şekilde kurumsallaştırılmasının zamanının geldiğini vurguladı.



20 Aralık tarihinde liderler düzeyinde gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmede, boru hattına ilişkin devletlerarası anlaşmanın imzalanması umudunu dile getiren Hristodulidis, Mısır ziyaretinden de bahsederek, bölgesel boyut ve daha fazla devletin işbirliği yapması olanağının inceleneceğini söyledi.



Hristodulidis, Afrodit yatağından birlikte istifade edilmesi konusunda ilerlemenin olduğunu belirterek, bunun, Netanyahu ile görüştükleri konulardan biri olduğunu ifade etti.



Hristodulidis, en yakın zamanda bu konunun kapanması umudunu da dile getirdi.



BULGARİSTAN’DAN GÜNEY KIBRIS VE İSRAİL DOĞALGAZINA İLGİ



Gazete bir başka haberinde, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Bulgaristan’ın mevcut ve yeni temasları çerçevesinde, üçlü ve ikili müzakerelerde yaratılacak olan ağ sayesinde, Güney Kıbrıs ve İsrail’den doğalgaz elde etmek için çabalarını yoğunlaştıracağından söz etti.



Selanik’te gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Enerji Forumundaki konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın Afrodit yatağı ve İsrail’in Tamar ve Leviathan yatakları gibi Doğu Akdeniz’de yeni keşiflerle doğalgazın elde edilmesi konusunu incelediklerini belirten Petkova, bu yönde gerekli altyapıların oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.



Haberde Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın enerjide işbirliği yapması konusunun, Rum ve Bulgar Enerji Bakanlarının, Lefkoşa Rum kesimi ve Sofya’da yaptıkları görüşmelerde ele alındığı anımsatıldı.